İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Çorap üzerine mesh etmek caiz midir?

15 Mart 2023 | 12:24
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:15 Küçük bir bant parçası yutsak orucumuz bozulur mu?

02:56 Bireysel emeklilik sisteminde biriken paraya zekat düşer mi?

04:42 Vesvese sebebiyle zihne gelen kötü sözlerden dolayı insan günahkar sayılır mı?

06:28 "İki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine eşittir" sözünün doğruluğu var mıdır?

12:30 Namazların sadece farzını kılabilir miyim?

14:27 Namazı vaktin hangi kısmında kılmak daha faziletlidir?

18:32 Evdeki karıncaları öldürmek günah mı?

20:42 Borç parayla altın almak caiz midir?

24:33 Zekat parça parça ödenebilir mi?

25:02 Mübarek günlerde tutulan oruçlara nasıl niyet etmeliyiz?

26:11 Çorap üzerine mesh etmek caiz midir?

28:10 Adak kurbanı kesilmeden, bedeli para olarak depremzedelere verilebilir mi?

39:22 Afrika'da su kuyusu açtırmak zekata sayılabilir mi?

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