Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
01:15 Küçük bir bant parçası yutsak orucumuz bozulur mu?
02:56 Bireysel emeklilik sisteminde biriken paraya zekat düşer mi?
04:42 Vesvese sebebiyle zihne gelen kötü sözlerden dolayı insan günahkar sayılır mı?
06:28 "İki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine eşittir" sözünün doğruluğu var mıdır?
12:30 Namazların sadece farzını kılabilir miyim?
14:27 Namazı vaktin hangi kısmında kılmak daha faziletlidir?
18:32 Evdeki karıncaları öldürmek günah mı?
20:42 Borç parayla altın almak caiz midir?
24:33 Zekat parça parça ödenebilir mi?
25:02 Mübarek günlerde tutulan oruçlara nasıl niyet etmeliyiz?
26:11 Çorap üzerine mesh etmek caiz midir?
28:10 Adak kurbanı kesilmeden, bedeli para olarak depremzedelere verilebilir mi?
39:22 Afrika'da su kuyusu açtırmak zekata sayılabilir mi?