Namaz kılacak vaktimiz varken onun yerine oyun oynamak günah mı? Hastalığım dolayısıyla cumaya gidemedim, cumaların fitresi oluyor mu? Ölen kişinin borçlarından mirasçı sorumlu mudur?

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 Kasko ve sigorta acenteliği açmak caiz midir?

05:15 Tesbih namazı cemaatle kılınabilir mi?

06:45 "Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez" hadis mi?

10:00 Namaz kılacak vaktimiz varken onun yerine oynamak günah mı?

12:30 Hastalığım dolayısıyla cumaya gidemedim, cumaların fitresi oluyor mu?

13:50 Ölen kişinin borçlarından mirasçı sorumlu mudur?

20:00 Sesli soru

27:00 Yatsı ve ikindi namazlarında salli barik duaları okunur mu?

32:00 Ertelediğim borcumu bu yılki zekatımdan düşebilir miyim?

35:00 Dövme yaptırmanın hükmü nedir?

38:00 Ramazan'ın kaç gün öncesine kadar nafile ve kaza orucu tutabiliriz?

39:00 Kadınların çağrı merkezinde çalışmalarının bir sakıncası var mı?

44:00 Sesli soru

47:00 Katılım bankalarına para yatırmak caiz mi?