Zekat ne zaman verilir? Zekat Ramazan'da verilir mi? Zekat hangi aylarda verilir? Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 Ramazan ayı niçin her yıl bir önceki yıla göre 10 gün erken geliyor?

06:00 Oruçluyken yolculuğa çıkan kimse, yolculuk sebebi ile orucunu bozarsa ne gerekir?

07:30 Diş tedavisi için anestezi yaptırmak orucu bozar mı?

12:30 Zekat sadece Ramazan'da mı verilir?

13:50 Ramazan günü oruca niyetlenmemenin hükmü nedir?

17:30 Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nelerdir?

18:30 Davud orucu nedir?

21:30 Alkol ürünü satan marketten alışveriş yapmak caiz midir?

23:05 Sesli Soru

27:00 Neden ikindi ve yatsının ilk sünnetinin ilk oturuşunda salli ve barik dualarını okuyoruz?

32:00 Fitre ve zekatım var, gelinime verebilir miyim?

33:00 Göz damlası kullanıyorum, orucu bozulur mu?

35:00 Seyirci Sorusu

38:30 Kefir içmenin hükmü nedir?

41:50 Sesli Soru

44:00 Cemaate yetişmek için sabah namazının sünneti terk edilebilir mi?

45:30 Farz namazlarla birlikte kılınan sünnet namazların dayanağı nedir?