İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nelerdir?

01 Nisan 2023 | 14:53
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Dr. Hüseyin Kayapınar'ın katkılarıyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri ilk bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

03:30 Oruç ibadetinin önemi nedir?

04:50 İbadet nedir?

09:00 Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nelerdir?

21:00 Oruca başlamak için hilalin görülmesi şart mıdır?

28:00 Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

32:00 İmsak ne zaman başlar? Ezan bitene kadar yeme ve içmeye devam edilebilir mi?

39:00 Orucu bozan şeyler nelerdir?

46:00 Unutarak yiyip içmek orucu bozar mı?

49:00 Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?

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