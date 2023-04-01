Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Dr. Hüseyin Kayapınar'ın katkılarıyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri ilk bölümüyle sizlerle...
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
03:30 Oruç ibadetinin önemi nedir?
04:50 İbadet nedir?
09:00 Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nelerdir?
21:00 Oruca başlamak için hilalin görülmesi şart mıdır?
28:00 Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?
32:00 İmsak ne zaman başlar? Ezan bitene kadar yeme ve içmeye devam edilebilir mi?
39:00 Orucu bozan şeyler nelerdir?
46:00 Unutarak yiyip içmek orucu bozar mı?
49:00 Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?