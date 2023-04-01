Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Dr. Hüseyin Kayapınar'ın katkılarıyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri ilk bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

03:30 Oruç ibadetinin önemi nedir?

04:50 İbadet nedir?

09:00 Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nelerdir?

21:00 Oruca başlamak için hilalin görülmesi şart mıdır?

28:00 Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

32:00 İmsak ne zaman başlar? Ezan bitene kadar yeme ve içmeye devam edilebilir mi?

39:00 Orucu bozan şeyler nelerdir?

46:00 Unutarak yiyip içmek orucu bozar mı?

49:00 Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?