İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Doktorun oruç tutmasını önermediği kişiler oruç tutabilir mi?

08 Nisan 2023 | 16:55
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Dr. Hüseyin Kayapınar Hoca günlük hayatta karşımıza çıkan sorunlarımıza cevap veriyor. Sizlerde aklınıza takılan sorularınızı iletebilir, ibadetlerinizi yerine getirirken aklınıza takılan sorulara bu programda cevap alabilirsiniz.

Dr. Hüseyin Kayapınar bu bölümde şu soruları cevapladı:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:20 Sağlık durumlarından dolayı oruç tutamayanların ne yapması gerekiyor?

04:05 Diyabet hastalarının oruç tutması gerekir mi?

05:45 Diyalize giren hastaların orucu bozulur mu?

07:30 Doktorun oruç tutmasını önermediği kişiler oruç tutabilir mi?

11:10 Akşam namazı ile yatsı namazı arasında kaza namazı kılınabilir mi?

13:00 Şehitlik makamı nasıl bir makam?

18:15 Dinimizde tekne orucu var mıdır?

21:00 Oruç ile ilgili hükümler

25:45 Kur'an'ı Kerim'i mealiyle okumak yeterli midir?

39:40 Nikotin bandı orucu bozar mı?

43:00 Zikirlerde sayı şartı var mıdır?

48:30 Oruç tutamayanların ne yapması gerekir?

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