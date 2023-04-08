İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Zekat verilecek kişilerin özellikleri nelerdir?

08 Nisan 2023 | 18:39
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Dr. Hüseyin Kayapınar Hoca günlük hayatta karşımıza çıkan sorunlarımızı cevaplıyor.

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 Akika kurbanı adak kurbanı gibi mutlaka kesilmeli mi?

04:50 Başka bir şehirdeki evimize gidince seferi mi oluyoruz?

08:10 Mezheplerdeki görüş farklılıkları neyden kaynaklanmaktadır?

18:30 Kripto para üretimi yapmak caiz mi?

20:50 Tüp bebek caiz mi?

23:50 Oruçluyken diş fırçalanır mı?

25:30 Dövme yaptırmanın hükmü nedir?

29:30 Eğitim için kredi çekmek caiz mi?

33:30 Zekat verilecek kişilerin özellikleri

38:00 Taktığımız maskenin içinde iplikler boğaza kaçarsa oruç bozulur mu?

39:00 Oruç fidyesini veremeyen kişi ne yapmalı?

39:50 Karantinada oruç tutmakta zorlanıyoruz, ne yapmalıyız?

41:30 Adaletsiz ebeveyne hürmet göstermek gerekir mi?

44:20 Yemin sonucu kesilen kurbandan ev halkı yiyebilir mi?

47:45 Geçmeyen hastalıklardan dolayı oruç fidyesi verilir mi?

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