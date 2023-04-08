Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Dr. Hüseyin Kayapınar Hoca günlük hayatta karşımıza çıkan sorunlarımızı cevaplıyor.
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
02:00 Akika kurbanı adak kurbanı gibi mutlaka kesilmeli mi?
04:50 Başka bir şehirdeki evimize gidince seferi mi oluyoruz?
08:10 Mezheplerdeki görüş farklılıkları neyden kaynaklanmaktadır?
18:30 Kripto para üretimi yapmak caiz mi?
20:50 Tüp bebek caiz mi?
23:50 Oruçluyken diş fırçalanır mı?
25:30 Dövme yaptırmanın hükmü nedir?
29:30 Eğitim için kredi çekmek caiz mi?
33:30 Zekat verilecek kişilerin özellikleri
38:00 Taktığımız maskenin içinde iplikler boğaza kaçarsa oruç bozulur mu?
39:00 Oruç fidyesini veremeyen kişi ne yapmalı?
39:50 Karantinada oruç tutmakta zorlanıyoruz, ne yapmalıyız?
41:30 Adaletsiz ebeveyne hürmet göstermek gerekir mi?
44:20 Yemin sonucu kesilen kurbandan ev halkı yiyebilir mi?
47:45 Geçmeyen hastalıklardan dolayı oruç fidyesi verilir mi?