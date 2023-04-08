İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Kur'an'ı Kerim telefondan abdestsiz okunabilir mi?

08 Nisan 2023 | 18:34
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Dr. Hüseyin Kayapınar Hoca günlük hayatta karşımıza çıkan sorunlarımızı cevap veriyor. Sizlerde sorularınızı iletebilir, ibadetlerinizi yerine getirirken aklınıza takılan sorulara bu programda cevap alabilirsiniz.

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:20 Oruç fidyesinin nasıl verilmesi gerekir?

04:20 Kur'an'ı Kerim telefondan abdestsiz okunabilir mi?

06:50 Hutbe sırasında uyumak abdesti bozar mı?

08:50 Sosyal medyada çekilişlere katılmak caiz midir?

13:40 Rüyalar gerçekleşir mi?

16:30 Fitremi ne zaman vermeliyim?

22:30 Tövbe bozmanın günahı nedir?

27:10 Borsa caiz mi?

31:30 Midye, kokoreç caiz midir?

36:00 Evlilik teklifi etmek caiz midir?

38:30 Adak kurban yerine parası fakire verilebilir mi?

39:00 Miras taksimi nasıl yapılmalı?

41:15 Yenilmesi haram hayvanların ticareti caiz midir?

43:20 Paranın bankalardaki kıymetli maden hesaplarına yatırılması caiz midir?

47:10 Seferi biri seferi olmayana namaz kıldırabilir mi?

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