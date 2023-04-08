Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Dr. Hüseyin Kayapınar Hoca günlük hayatta karşımıza çıkan sorunlarımızı cevap veriyor. Sizlerde sorularınızı iletebilir, ibadetlerinizi yerine getirirken aklınıza takılan sorulara bu programda cevap alabilirsiniz.
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
01:20 Oruç fidyesinin nasıl verilmesi gerekir?
04:20 Kur'an'ı Kerim telefondan abdestsiz okunabilir mi?
06:50 Hutbe sırasında uyumak abdesti bozar mı?
08:50 Sosyal medyada çekilişlere katılmak caiz midir?
13:40 Rüyalar gerçekleşir mi?
16:30 Fitremi ne zaman vermeliyim?
22:30 Tövbe bozmanın günahı nedir?
27:10 Borsa caiz mi?
31:30 Midye, kokoreç caiz midir?
36:00 Evlilik teklifi etmek caiz midir?
38:30 Adak kurban yerine parası fakire verilebilir mi?
39:00 Miras taksimi nasıl yapılmalı?
41:15 Yenilmesi haram hayvanların ticareti caiz midir?
43:20 Paranın bankalardaki kıymetli maden hesaplarına yatırılması caiz midir?
47:10 Seferi biri seferi olmayana namaz kıldırabilir mi?