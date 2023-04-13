İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Radyo veya televizyondan Kur'an dinlerken secde ayeti okunduğunda secde yapmalı mıyız?

13 Nisan 2023 | 16:14
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İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 11. Bölüm/ Dr. Hüseyin Kayapınar Hoca sorularınızı cevaplıyor İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri adlı program 11. bölümü ile Vav TV'de...

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Dr. Hüseyin Kayapınar Hoca günlük hayatta karşımıza çıkan sorunlarımızı cevap veriyor. Sizlerde aklınıza takılan sorularınızı iletebilir, ibadetlerinizi yerine getirirken aklınıza takılan sorulara bu programda cevap alabilirsiniz. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri'nin bu bölümünde Dr. Hüseyin Kayapınar hoca şu sorulara cevap verdi:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:13 Memurların maaş anlaşması sonucu bankadan promosyon almaları caiz midir, bu para faiz olur mu?

07:25 Kaparo almak veya vermek caiz midir?

12:35 Radyo veya televizyondan Kur'an dinlerken secde ayeti okunduğunda secde yapmalı mıyız?

20:50 Botoks yaptırmak caiz mi?

21:50 Namazda hata yapıp sehiv secdesi yapmayı da unutursak ne yapmalıyız?

25:25 Ramazan''da lokantalarda müşterilere gündüz vakti yemek vermek günah mı?

28:32 Leasing (Finansal kiralama) sistemi caiz midir?

33:10 Ticaret mallarının zekatı nasıl verilir?

38:10 Sünnet, farz ayrımı yapılmadığında sehiv secdesi yapılmaz ise namaz olur mu?

39:15 İkinci rekatta okunan zammı sure, birinci rekattakinden uzun olabilir mi?

42:10 Alzheimer hastası oruç için fidye verilmeli mi?

44:40 Zekat ve fitre kimlere verilir?

47:05 Allah ismi yerine "Tanrı" kelimesini kullanmak caiz midir?

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