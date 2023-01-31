VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:30 Pilot ve hostesler her uçuşta seferi hükmünde mi olurlar?

04:10 Peygamberimizin namazları ilk olarak Kudüs'e doğru kıldığını biliyoruz. Kudüs'e doğru dönerek kılınan namaz vahiyle emredilmemişse, bu ayet nerede geçmektedir?

10:56 Namazda ihlas ve kevser surelerinden hangisi önce okunur?

12:40 Biri bana olan borcunu kredi çekerek öderse bunun vebali kime olur?

14:58 Eşim her tartışmamızda seni boşayacağım diyor, nikahımız düşer mi?

16:30 Sesli soru: Cemaat hangi durumlarda imama muhalefet eder?

22:28 Bağ evine zekat düşer mi? / Promosyon nerelere harcanabilir?

25:47 İş gereği bazen kamyonumla içki taşıyorum, vebali var mıdır?

27:00 Üç aylara özel çekilmesi gereken zikir var mı?

28:28 Yıl başında satmak için hindi beslemek caiz midir?

30:22 Hristiyan bir erkekle evlenmenin dini açıdan hükmü nedir?

34:17 Görüntülü soru: Kabir ziyaretinin adabı nedir?

37:42 Namazda abdest bozulursa namazdan nasıl çıkılır?

38:10 Katılım bankasına yatırılan para caiz midir?

38:24 Kuşluk namazını kılmaya başlayınca devamlı kılmak gerekir mi?

39:45 Taziye için yemek vermek caiz midir?

42:12 Yemin etmemeye yemin etmek de bir yemin midir?

43:00 Ateizm gibi kitapları bilgi edinmek için okumak caiz midir?

46:00 Ramazan ayı dışında da vitir namazı cemaatle kılınabilir mi?

48:13 Hanefi olan bir kişi Şafii olan bir imama uyabilir mi?

48:40 Pijamayla namaz kılmak günah mıdır?

50:24 Kadınlar namaz kılarken niçin kamet getirmezler?

50:46 Secdeye giderken önce burun mu yere değmeli alın mı?

51:23 Vehhabi bir imamın arkasında namaz kılınır mı?