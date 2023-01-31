VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:30 Haram para kazanan birinin evinde yemek yenir mi?

04:00 Kadın nafile ibadetleri için kocasından izin alması gerekir mi?

07:00 Türbe ziyaretinin adabı var mıdır?

16:13 Sesli Soru

19:00 Nazar değdiğine inandığımız kişi için ne yapmalıyız?

22:00 Tahkiki iman ile taklidi iman arasındaki fark nedir?

25:00 Resim bulunan çocuk odasına da melek girmez mi?

27:45 Katılım bankalarından ihtiyaç finansmanı kullanmak caiz midir?

29:00 Niyet ettikten sonra ezan okunmadan su içilir mi?

30:30 Zekata tabi bir kimse, emekli ikramiyesini de malına ilave etmesi gerekir mi?

31:45 Farz namazlarında Amenerrasulü ve Ayetel Kürsi okunur mu?

34:30 Şaibeli para üzerinde tasarruf yapmak caiz midir?

36:36 Mest üzerine mesh etmek ne derece doğrudur?

36:50 100 gr. altını olan bir kimseye zekat düşer mi?

37:45 Temettü dinen caiz midir?

38:20 Banka müfettişiyim, dinen bir sorumluluğum var mıdır?

41:00 Birikimim 70 bin TL'ye ulaştı, zekat vermeli miyim?

44:00 Süt kardeşi olmanın ölçüsü var mıdır?

47:15 Sesli Soru

48:45 "Cehennem ateşi sakalı olan yüzü yakmaz" sözünün doğruluğu var mıdır?

49:30 Abdest alırken başörtüsünün üzerinden baş mesh edilebilir mi?