İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri (444. Bölüm)

Anestezi orucu bozar mı?

31 Mart 2023 | 10:11
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Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
01:30 Hastalığım dolayısıyla ayakta namaz kılamıyorum, nasıl kılmam uygun olur?
04:20 Namazın son oturuluşu unutulup beşinci rekata kalkılırsa ne yapmak gerekir?
06:45 Abdest alırken konuşmanın sakıncası var mıdır?
07:15 Namazda niyet nasıl yapılır?
07:45 Ürün satıcısına parasını vermek istiyorum ancak bulamıyorum, ne yapmalıyım?
09:00 Vitir namazında 3. rekatta Fatiha'dan sonra dua okunur mu?
10:30 Babanın bedduası kabul olur mu?
19:30 Radyo da Kur'an-ı Kerim dinlerken bir şey yiyip içmek de sakınca var mı?
21:15 Kadın mehirini değiştirebilir mi?
22:00 Dövize endeksli mevduat geliri helal mi?
23:00 Umreye gitmek isteyen birine zekatımızı verebilir mi?
23:45 Kadın, mahremi olmadan yolculuğa çıkabilir mi?
26:00 Borsa caiz mi?
27:30 Anestezi orucu bozar mı?
31:15 Domuz jelatini ve katkısı içeren gıda veya ilaçlar kullanılabilir mi?
32:30 Televizyon veya telefondan mukabele dinlemekle hatim yapılmış olur mu?
34:15 Hac kurası çıkmayanlar kasap veya şoför vizesi ile Hacca gidebilirler mi?
36:15 İslam'ın haram kıldığı şeylerin gayrimüslimlere satışı caiz midir?
37:30 Yapılan akitlerin kayda geçirilmesi zorunlu mudur?
48:00 Bir malın taksitli olarak birden fazla fiyatla satışa sunulması caiz mi?
50:00 Satın alınan bir mal defolu çıkarsa ne yapılır?

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