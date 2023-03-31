Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:30 Hastalığım dolayısıyla ayakta namaz kılamıyorum, nasıl kılmam uygun olur?

04:20 Namazın son oturuluşu unutulup beşinci rekata kalkılırsa ne yapmak gerekir?

06:45 Abdest alırken konuşmanın sakıncası var mıdır?

07:15 Namazda niyet nasıl yapılır?

07:45 Ürün satıcısına parasını vermek istiyorum ancak bulamıyorum, ne yapmalıyım?

09:00 Vitir namazında 3. rekatta Fatiha'dan sonra dua okunur mu?

10:30 Babanın bedduası kabul olur mu?

19:30 Radyo da Kur'an-ı Kerim dinlerken bir şey yiyip içmek de sakınca var mı?

21:15 Kadın mehirini değiştirebilir mi?

22:00 Dövize endeksli mevduat geliri helal mi?

23:00 Umreye gitmek isteyen birine zekatımızı verebilir mi?

23:45 Kadın, mahremi olmadan yolculuğa çıkabilir mi?

26:00 Borsa caiz mi?

27:30 Anestezi orucu bozar mı?

31:15 Domuz jelatini ve katkısı içeren gıda veya ilaçlar kullanılabilir mi?

32:30 Televizyon veya telefondan mukabele dinlemekle hatim yapılmış olur mu?

34:15 Hac kurası çıkmayanlar kasap veya şoför vizesi ile Hacca gidebilirler mi?

36:15 İslam'ın haram kıldığı şeylerin gayrimüslimlere satışı caiz midir?

37:30 Yapılan akitlerin kayda geçirilmesi zorunlu mudur?

48:00 Bir malın taksitli olarak birden fazla fiyatla satışa sunulması caiz mi?

50:00 Satın alınan bir mal defolu çıkarsa ne yapılır?