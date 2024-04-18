İtikatta ve Amelde Neden Ayrı İmamlara Uyuyoruz? | İslam Işığında Günümüz Meseleleri

Bankada Katılım Hesabı Açmak Caiz mi?

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hüseyin Taşdemir'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 16.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:30 İtikatta ve Amelde Neden Ayrı İmamlara Uyuyoruz?

08:30 Önceki Semavi Dinler İslam Diye Adlandırılabilir mi?

15:00 Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Neden Beddua Etmiştir?

19:30 Kul Hakkı Namazı Var mıdır?

25:00 Vesveseli Düşüncelerden Nasıl Kurtulabiliriz?

27:15 Akşam Namazının Üçüncü Rekatı Sesli Olarak Kılındığında Ne Yapılmalı?

28:30 Dövme Yapmak ve Yaptırmak Günah mı?

33:00 Hangi Durumlarda Nikah Tazelemek Gerekir?

35:45 Bankada Katılım Hesabı Açmak Caiz mi?

37:30 İslam Miras Hükümlerine Uymamanın Sorumluluğu Var mı?

40:30 Kişinin Borcunu İkinci Bir Şahsa Devretmesi Caiz mi?

42:30 Vadesiz Hesaplara Para Yatırmak Caiz mi?

43:45 Borç İlişkilerinde Takas Caiz mi?

45:45 Mezhepler Arasında Abdestin Farzları Konusunda Farklılık Var mı?

47:15 Kiralanan Bir Mal Karşılığında Depozito Vermek Caiz mi?

50:30 Vakfa Ait Olup Resmi Tescilli Bulunmayan Gayrimenkuller Hakkında Ne Yapılmalı?