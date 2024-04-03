Kur'an Hatminden Sonra Nasıl Dua Edilir? | İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Zekat Verilecek Yerler Nerelerdir?

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hüseyin Taşdemir'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 Gazze'de Zulüm Gören Çocukların Hakkı Ahirette Bizden Sorulur mu?

08:15 Kur'an Hatminden Sonra Nasıl Dua Edilir?

08:45 Sünnet Namazlarının İlk Oturuşunda "Salli Barik" Duaları Okunur mu?

11:30 Babası İle Birlikte Oturan Kimse Zekat İle Mükellef midir?

13:00 Temel İhtiyaçlar İçin Biriktirilen Para Zekata Tabi midir?

15:30 Hayvanların Zekatı Yerine Değeri Verilebilir mi?

19:30 Sünnetler, Kaza Namazı Yerine Geçer mi?

22:30 Borç Olarak Verilen Para Yıllar Sonra Nasıl Geri Ödenmeli?

25:30 Katılım Endeksli Firmalardan Hisse Almak Caiz mi?

36:00 Zekat Verilecek Yerler Nerelerdir?

41:00 Seferde ( Yolculuk Esnasında) Namaz Nasıl Kılınır?

45:00 Askerdeyken Oruç Tutmayan Kişi Ne Yapmalı?