Müslüman Olan Kimsenin İsmini Değiştirmesi Şart Mı? | İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

İstibra Ve İstinca Ne Demektir?

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hüseyin Taşdemir'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleri

01:15 "Allah Zaman Ve Mekandan Münezzeh Olması" Ne Anlama Gelir?

04:30 "ALLAH" İsmi Yerine Tanrı Kelimesini Kullanmak Caiz Mi?

09:02 Müslüman Olduğu Bilinen Bir Kimseyi Tekfir Etmenin Hükmü Nedir?

11:45 Diyaliz Uygulamalarında Oruç Bozulur Mu?

15:04 Kulağın Yıkattırılması Orucu Bozar Mı?

17:01 Sahurda Yeme İçme Ne Zaman Sona Erer?

20:10 Doğmamış Bebeğin Fitresi Verilir Mi?

21:20 Namazda Örtülmesi Gereken Bir Yeri Açılan Kişinin Namazı Bozulur Mu?

23:30 Geçmişte Kılınmayan Namazlar İçin Kaza Kılmak Gerekir Mi?

30:30 Evlendikten Sonra Kadın Eşinin Mezhebine Geçmek Zorunda Mı?

37:40 İstibra Ve İstinca Ne Demektir?

39:55 Müslüman Olan Kimsenin İsmini Değiştirmesi Şart Mı?

42:40 Arazi Mahsulünden Zekat Verilmesi Gerekir Mi?

48:10 Mevlid-i Şerif Okumanın Dini Hükmü Nedir?