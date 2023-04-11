Özel Okulda Okuyan Öğrenciye Zekat Verilir mi? I 387.Bölüm (20.12.2022)

Miras paylaşımı kardeşler arasında nasıl olur? Kirada oturanların zekat vermesi gerekir mi? Düğünde gelin veya damada zekat niyeti ile takı takılır mı?Kocasından kendisini boşamasını isteyen kadın mehrini alabilir mi? VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslamın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 Seferi olma şartları neler?

04:00 Teheccüd namazı ne zaman kılınır?

06:00 Miras paylaşımı kardeşler arasında nasıl olur?

08:00 Kirada oturanların zekat vermesi gerekir mi?

10:00 Düğünde gelin veya damada zekat niyeti ile takı takılır mı?

12:00 Özel üniversitede okuyan öğrenciye zekat verilir mi?

16:00 Kocasından kendisini boşamasını isteyen kadın mehrini alabilir mi?

19:10 Videolu soru

23:00 Namazda tesbihat farzdan sonra mı yoksa sünnetten sonra mı yapılır?

23:30 Başörtümüzü bozmadan başımızı arka taraftan mesh edebilir miyiz?

24:00 Mezarlıkta ölüye selam verilir mi, verilirse bu nasıl verilir?

32:30 Namazda aklıma farklı düşünceler geliyor, bundan nasıl kurtulabilirim?

35:00 Kalamar, ıstakoz vb. deniz ürünlerini yemek caiz mi?

42:20 Sesli soru

48:00 Kadınların saçlarını boyamaları caiz mi? 50:00 Devlet bankalarının verdiği kur korumalı döviz hesabı haram mıdır?