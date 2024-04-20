Rızkımız Belliyse Neden Rızık Arıyoruz? | İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Kader İnsanın Elinde midir?

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

08:00 Ölüm Anında İnsan Acı Çeker mi?

11:00 Rızkımız Belliyse Neden Rızık Ararız?

12:45 Kader İnsanın Elinde midir?

14:15 İnşirah Suresinin Fazileti Nedir?

14:50 Seyirci Sorusu

17:45 Ölen Kişinin Arkasından Kur'an-ı Kerim Okunması Doğru mudur?

18:45 Oturarak Nafile Namaz Kılan Kimse Kamet Getirebilir mi?

19:45 Sesli Soru

22:15 Düğünde Takılan Altınlardan Mehir Verilebilir mi?

23:15 Bankada Çalışan Kişinin Kazandığı Para Helal mi?

24:45 Borç Para İle Kurban Kesilir mi?

26:15 Seferi İken Oruç Tutulmalı mı?

29:15 Düğünde Takılan Altınlardan Mehir Verilebilir mi?

32:30 Hanefi Bir Kız Alevi Bir Erkekle Evlenebilir mi?

38:30 Sesli Soru

41:30 Geline Zekat Verilir mi?

44:00 Namaz Surelerini Sırayla Okumak Şart mı?

45:00 Ameli Kesir Namazı Bozar mı?

49:00 TOKİ'den Ev Almak Caiz mi?