Şevval Ayında Oruç Ne Zaman Tutulmalı? l İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
Geçmiş Yılların Zekatı Nasıl Ödenir?
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
02:00 Şevval Ayında Oruç Tutmanın Fazileti Nedir?
04:30 Ramazan'da Tutulamayan Oruçlar Şevval Orucu Niyetiyle Tutulabilir mi?
06:20 Peygamberimiz (S.A.V.) Zamanında Kadınlar Bayram Namazını Kılıyorlar mıydı?
11:20 Seferi Olan Bir İnsanın Oruç Tutması Caiz mi?
13:15 Torpille İşe Girmek Caiz mi?
14:50 Geçmiş Yılların Zekatı Nasıl Ödenir?
18:00 Promosyon Parasıyla Sokak Hayvanlarına Mama Alınabilir mi?
19:20 Kurbanlık Hayvan İçin İki Yaşını Doldurmuş Olması veya Kapak Atması Şart mı?
23:00 Oruç Fidyesini Vermeye Gücü Yetmeyen Kişi Ne Yapmalı?
24:30 Fon Alım Satımı Veya Hisse Senedi Caiz mi?
26:30 Eşlerin Uzun Süre Küs Kalması Nikaha Zarar Verir mi?
27:30 Saçları Siyaha Boyatmak Caiz mi?
29:30 Kredi Kartı İle Yapılan Alışverişlerde Verilen Puanları Kullanmak Caiz mi?
35:00 Abdestte Sadece Başın Arka Kısmı Mesh Edilebilir mi?
37:00 Özür Sahibi Bir Kimse Ne Zaman Abdest Almalı?
39:15 Vakıflara Verilen Zekat Vergiden Düşülebilir mi?
43:15 Faiz Veren Günaha Girer mi?
46:30 Cuma Namazı Kadınlara Farz mı?
49:00 Kredi Çekerek Umreye Gidilebilir mi?