Şevval Ayında Oruç Ne Zaman Tutulmalı? l İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Geçmiş Yılların Zekatı Nasıl Ödenir?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 Şevval Ayında Oruç Tutmanın Fazileti Nedir?

04:30 Ramazan'da Tutulamayan Oruçlar Şevval Orucu Niyetiyle Tutulabilir mi?

06:20 Peygamberimiz (S.A.V.) Zamanında Kadınlar Bayram Namazını Kılıyorlar mıydı?

11:20 Seferi Olan Bir İnsanın Oruç Tutması Caiz mi?

13:15 Torpille İşe Girmek Caiz mi?

14:50 Geçmiş Yılların Zekatı Nasıl Ödenir?

18:00 Promosyon Parasıyla Sokak Hayvanlarına Mama Alınabilir mi?

19:20 Kurbanlık Hayvan İçin İki Yaşını Doldurmuş Olması veya Kapak Atması Şart mı?

23:00 Oruç Fidyesini Vermeye Gücü Yetmeyen Kişi Ne Yapmalı?

24:30 Fon Alım Satımı Veya Hisse Senedi Caiz mi?

26:30 Eşlerin Uzun Süre Küs Kalması Nikaha Zarar Verir mi?

27:30 Saçları Siyaha Boyatmak Caiz mi?

29:30 Kredi Kartı İle Yapılan Alışverişlerde Verilen Puanları Kullanmak Caiz mi?

35:00 Abdestte Sadece Başın Arka Kısmı Mesh Edilebilir mi?

37:00 Özür Sahibi Bir Kimse Ne Zaman Abdest Almalı?

39:15 Vakıflara Verilen Zekat Vergiden Düşülebilir mi?

43:15 Faiz Veren Günaha Girer mi?

46:30 Cuma Namazı Kadınlara Farz mı?

49:00 Kredi Çekerek Umreye Gidilebilir mi?