2. Bölüm "Masalların Hayatımızdaki Rolü"

Masalların günümüzdeki yeri, önemi ve çocukların gelişimine etkisi konuşuldu

15 Ağustos 2022 | 12:31
VİDEO DEVAM EDİYOR

Masalların hayatımızdaki rolü ne? Çocuklar için masal ne anlam ifade ediyor? Çocukların gelişiminde masalların etkisi nedir? Yetişkinler için masal nasıl bir anlam ifade ediyor? Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek programına bugün Yazar ve Edebiyat öğretmeni Ümit Yaşar Özkan ile Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Elif Konar Özkan konuk oldu.

Kendini Bilmek 2. bölümüyle yayında...! Bu bölümde "Masallar ve Çocuklar" başlığı altında masalların günümüz hayatındaki yeri, çocuklar için önemi ve çocukların gelişimine etkisi gibi birçok konu konuşuldu.

00:00 Kendini Bilmek
06:00 Masalların hayatımızdaki rolü ne?
12:00 Çocuklar için masal ne anlam ifade ediyor?
17:30 Çocukların gelişiminde masalların etkisi
20:30 Çocuk - Masal İlişkisi
32:00 Yetişkinler için masal nasıl bir anlam ifade ediyor?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Seyircilerden gelen sorular (119. Bölüm)
119. Bölüm 03 Nisan 2022 | 18:01
Değişimin Penceresinden İnsan ve İlişkiler (120. Bölüm)
120. Bölüm 04 Nisan 2022 | 08:49
İnsanın Hayata Verdiği Anlam (121. Bölüm)
121. Bölüm 05 Nisan 2022 | 11:14
Seyircilerden gelen sorular (122. Bölüm)
122. Bölüm 05 Nisan 2022 | 08:51
Tükenmişlik sendromu (123. Bölüm)
123. Bölüm 06 Nisan 2022 | 16:14
Sömestr tatili (124. Bölüm)
124. Bölüm 05 Nisan 2022 | 17:51
Ailede Din Eğitimi ve Yarıyıl Tatili (125. Bölüm)
125. Bölüm 04 Nisan 2022 | 08:50
2. Bölüm "Masalların Hayatımızdaki Rolü"
2. Bölüm "Masalların Hayatımızdaki Rolü" 15 Ağustos 2022 | 12:31