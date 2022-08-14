2. Bölüm "Masalların Hayatımızdaki Rolü"

Masalların hayatımızdaki rolü ne? Çocuklar için masal ne anlam ifade ediyor? Çocukların gelişiminde masalların etkisi nedir? Yetişkinler için masal nasıl bir anlam ifade ediyor? Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek programına bugün Yazar ve Edebiyat öğretmeni Ümit Yaşar Özkan ile Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Elif Konar Özkan konuk oldu.

Kendini Bilmek 2. bölümüyle yayında...! Bu bölümde "Masallar ve Çocuklar" başlığı altında masalların günümüz hayatındaki yeri, çocuklar için önemi ve çocukların gelişimine etkisi gibi birçok konu konuşuldu.

00:00 Kendini Bilmek

06:00 Masalların hayatımızdaki rolü ne?

12:00 Çocuklar için masal ne anlam ifade ediyor?

17:30 Çocukların gelişiminde masalların etkisi

20:30 Çocuk - Masal İlişkisi

32:00 Yetişkinler için masal nasıl bir anlam ifade ediyor?