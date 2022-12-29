246. Bölüm | Geleceği Düşünmek

Aşırı düşünme bağımlılığından nasıl kurtulabiliriz?

29 Aralık 2022 | 22:57
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Geleceği düşünmek zararlı mı? Geleceği çok fazla düşünmekten kendimizi nasıl alıkoyarız? Aşırı düşünme bağımlılığından nasıl kurtulabiliriz?

Kendini Bilmek, programında bugün seyircilerden gelen sorular cevaplandı. Nihan Yaşaroğlu Avcı sordu, Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci cevapladı.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Kızımla küçükken yeterince ilgilenemedim, vicdan azabı duyuyorum, ne yapmalıyım?

13:00 Bir velinin okuldaki idareyle, öğretmenle ilişkisi nasıl olmalı?

22:00 5 yaşındaki kızım okulda akran zorbalığına uğruyor, ne yapmalıyım?

30:00 4 yaşındaki kızım kimseyle diyalog kurmuyor, ne yapabilirim?

36:30 Çocuğa zorla yemek yedirmeye çalışmak doğru mudur?

44:30 24 yaşındaki kızım bizimle küs, konuşmuyor, ne yapmalıyım?

51:00 Plan yapmadan yaşamak istiyorum, bunun için ne yapabilirim?

56:00 25 yaşındayım, okumak istiyorum fakat sürekli erteliyorum, ne yapmalıyım?

01:05:00 Kızım ergenlik döneminde ve okulu hiç sevmiyor, ne yapmalıyım?

01:10:00 25 yaşındayım, sürekli geleceği düşünmek beni yoruyor, ne yapmalıyım?

01:19:00 3 yıllık evliyim, eşim sürekli borca giriyor, ne yapmalıyım?

01:27:00 30 yaşındayım, evliyim fakat mesleğim yok, bu boşluğu dolduramıyorum

01:31:00 Kızım beyin ameliyatı geçirdi, sürekli ağlama krizleri yaşıyorum, ne yapmalıyım?

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