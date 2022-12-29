247. Bölüm | Utanç ve Suçluluk Psikolojisi

Kendini Bilmek'e bugün Psikoterapist Serpil Yılmankaya ve Psikolojik Danışman Ece Özel konuk oldu.
Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın sunduğu Kendini Bilmek, 247. bölümüyle sizlerle....
00:00 Kendini Bilmek
03:00 Utanç ve suçluluk duygularının tanımlanması
18:00 Utanç ve suçluluk psikolojisinden kurtulmak
23:00 Hangi kişilik özelliğine sahip insanlarda utangaçlık fazla?
50:00 Suçluluğun alt yapısında neler var?
01:00:00 Suçluluk duygusu fazla olan insanların kişilik özellikleri
01:20:00 Toplumsal farklılıklarının utanç ve suçluluk duygusunu etkilemesi