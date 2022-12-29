247. Bölüm | Utanç ve Suçluluk Psikolojisi

Suçluluğun alt yapısında neler var?

29 Aralık 2022 | 22:00
VİDEO DEVAM EDİYOR

Kendini Bilmek'e bugün Psikoterapist Serpil Yılmankaya ve Psikolojik Danışman Ece Özel konuk oldu.

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın sunduğu Kendini Bilmek, 247. bölümüyle sizlerle....

00:00 Kendini Bilmek

03:00 Utanç ve suçluluk duygularının tanımlanması

18:00 Utanç ve suçluluk psikolojisinden kurtulmak

23:00 Hangi kişilik özelliğine sahip insanlarda utangaçlık fazla?

50:00 Suçluluğun alt yapısında neler var?

01:00:00 Suçluluk duygusu fazla olan insanların kişilik özellikleri

01:20:00 Toplumsal farklılıklarının utanç ve suçluluk duygusunu etkilemesi

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