249. Bölüm | İlişkilerimizi Şekillendiren Dinamikler

İlişkilerimizi şekillendiren dinamikler nelerdir? Evdeki rollerin karışması ve üstlenmek zorunda kaldığımız roller nelerdir?
Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün " İlişkilerimizi Şekillendiren Dinamikler" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Psikoterapist Dr. Nazlı Özburun ve Klinik Psikolog İlksen Şavkın konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 "Kurban Rolü" olarak tanımlanan davranış neyi ifade eder?
06:30 İlişkilerimizi şekillendiren dinamikler nelerdir?
12:00 Evdeki rollerin karışması ve üstlenmek zorunda kaldığımız roller
15:30 İşlevsel olmayan aile yapısının özellikleri
20:00 Kurban rolünün karşısındaki can kurtarıcı veya zorba kişilikler
23:30 Terapi süreçlerindeki roller ve sınırların önemi
26:00 Kendimizin kurbanı ve zorbası olmak
27:00 Zorbalık üçgeninde en masum olan kurtarıcı mı?
36:00 Terapi süreciyle gen aktarımının engellenmesi
52:00 Kurban tuzağından nasıl kurtulabiliriz?
01:02:00 Kurtarıcı rolünü bilinçli ve bilinçsiz tercih etmek
01:06:00 Sürekli onay arayışında olmamız bizim için nasıl bir mesaj verir?
01:18:00 Üzerimizdeki rolleri farketmek ve çözüm odaklı olmak
01:27:00 İlişkilerde sınır korumanın önemi
01:31:00 Rollerimizi ve duygularımızı keşfedip yol almak