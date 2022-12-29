249. Bölüm | İlişkilerimizi Şekillendiren Dinamikler

İlişkilerimizi şekillendiren dinamikler nelerdir? Evdeki rollerin karışması ve üstlenmek zorunda kaldığımız roller nelerdir?

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün " İlişkilerimizi Şekillendiren Dinamikler" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Psikoterapist Dr. Nazlı Özburun ve Klinik Psikolog İlksen Şavkın konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 "Kurban Rolü" olarak tanımlanan davranış neyi ifade eder?

06:30 İlişkilerimizi şekillendiren dinamikler nelerdir?

12:00 Evdeki rollerin karışması ve üstlenmek zorunda kaldığımız roller

15:30 İşlevsel olmayan aile yapısının özellikleri

20:00 Kurban rolünün karşısındaki can kurtarıcı veya zorba kişilikler

23:30 Terapi süreçlerindeki roller ve sınırların önemi

26:00 Kendimizin kurbanı ve zorbası olmak

27:00 Zorbalık üçgeninde en masum olan kurtarıcı mı?

36:00 Terapi süreciyle gen aktarımının engellenmesi

52:00 Kurban tuzağından nasıl kurtulabiliriz?

01:02:00 Kurtarıcı rolünü bilinçli ve bilinçsiz tercih etmek

01:06:00 Sürekli onay arayışında olmamız bizim için nasıl bir mesaj verir?

01:18:00 Üzerimizdeki rolleri farketmek ve çözüm odaklı olmak

01:27:00 İlişkilerde sınır korumanın önemi

01:31:00 Rollerimizi ve duygularımızı keşfedip yol almak