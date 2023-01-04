280. Bölüm | Şiddetin Sebepleri

Şiddet nasıl ortaya çıkar? Şiddet kaç yaşından itibaren kendini göstermeye başlar? Şiddet duygusu nasıl fark edilir? Aile ortamının şiddete nasıl bir etkisi var? Şiddete maruz kalanlar şiddete başvurur mu? Türlerine göre şiddetin çeşitleri nelerdir? Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Şiddetin Sebepleri ve Şiddetten Korunma Yolları" konuşuldu.

Kendini Bilmek'e bugün Uzman Klinik Psikolog Esra Boğaz ve Uzman Klinik Psikolog Cumali Aydın konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Şiddetin sebepleri ve şiddetten korunma yolları

06:00 Şiddet nasıl ortaya çıkar?

14:00 Şiddet kaç yaşından itibaren kendini göstermeye başlar?

17:00 Bazı çocuklar şiddete daha mı meyillidir?

20:00 Şiddet duygusu nasıl fark edilir?

23:45 Aile ortamının şiddete nasıl bir etkisi var?

27:00 Şiddet, şiddeti doğurur mu?

34:00 Şiddete maruz kalanlar şiddete başvurur mu?

41:00 Yaş ve cinsiyete göre şiddet farklılık gösterir mi?

44:30 Şiddetin sebepleri ve şiddetten korunma yolları

52:00 Saldırganlığın ve şiddetin bir türü: Akran Zorbalığı

01:04:00 Şiddetin Türleri: Duygusal istismar ve duygusal ihmal

01:12:00 Türlerine göre şiddetin çeşitleri

01:20:00 Duygusal istismar nasıl fark edilir?

01:31:00 Şiddetin çözüm yolları nasıl bulunur?