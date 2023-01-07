282. Bölüm | Duyguları Kontrol Edebilmek

Duygularını yönetebilen çocuklar nasıl yetiştirilir?

07 Ocak 2023 | 18:33
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İnsan neden duygularını kontrol etmeye çalışır? Duygularını yönetebilen çocuklar nasıl yetiştirilir? Ebeveyn ve çocuk arasında duygu yönetimi nasıl olmalı? Sosyal medya kullanımının olumsuz etkileri nelerdir? Depresyonu azaltmak için yapılması gerekenler neler? Antidepresan kullanımı neden arttı?

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Duyguların İnsan Yaşamındaki Önemi" konuşuldu.

Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Huriye Çevik ve Klinik Psikolog Gaye Kağan konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

03:00 Üzüntü ile başa çıkmak mümkün mü?

05:00 Duygular insan yaşamında neden önemli?

11:00 İnsan neden duygularını kontrol etmeye çalışır?

22:00 Duygularını yönetebilen çocuklar nasıl yetiştirilir?

30:00 Ebeveyn ve çocuk arasında duygu yönetimi nasıl olmalı?

01:00:00 Sosyal medya kullanımının olumsuz etkileri

01:07:00 Duygusal tatmin aracı: Sosyal Medya

01:13:00 Antidepresan kullanımı neden arttı?

01:32:00 Depresyonu azaltmak için yapılması gerekenler neler?

01:35:00 Depresyonla nasıl baş edilir?

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