283. Bölüm | Empati Becerisi

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Ailede, Okulda ve Diğer İlişkilerde Empati" konuşuldu.
Kendini Bilmek'e bugün Uzman Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
03:00 Ailede, okulda ve diğer ilişkilerde empati
06:00 Empati ve sempati karıştırılıyor mu?
08:00 Empatinin hangi basamağındasınız?
12:30 Eleştiri ve tavsiye ile empati yaptığınızı sanıyor olabilir misiniz?
15:30 Empati becerisi doğuştan mı gelir?
17:30 Çocuklarda empati yaklaşımı nasıl geliştirilir?
26:00 Aile içinde duyguların konuşulması empati gelişiminde etkili mi?
30:00 Akran zorbalığının empati eksikliği ile ilişkisi nedir?
33:30 Teknoloji akran zorbalığını nasıl tetikler?
36:30 Çocukların empati yetisi hangi koşullarda zedelenir?
39:00 Bağımlılıklarımız yüzleşmek istemediğimiz sıkıntılarımız olabilir mi?
42:30 Empatiye dair örnek görmemiş kişiler bunu gösterebilir mi?
45:30 Empati yapabilmek için zihinsel olarak nerede olmamız gerekir?
52:00 Çocuklarda empati yoksunluğu neyin eksikliğinden kaynaklanır?
59:00 Empati sadece insana dair bir şey midir?
01:08:00 Anda kalmanın empatiyle ilişkisi nedir?
01:17:00 Temel duygularımızın ne olduğunu biliyor musunuz?
01:22:00 Çocuklarda empati yaklaşımı nasıl geliştirilir?
01:30:00 Eşler arasındaki iletişimde empati yoksunluğu nelere sebep olur?
01:38:00 Empatiyi doğru anlıyor muyuz?