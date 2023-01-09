283. Bölüm | Empati Becerisi

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Ailede, Okulda ve Diğer İlişkilerde Empati" konuşuldu.

Kendini Bilmek'e bugün Uzman Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

03:00 Ailede, okulda ve diğer ilişkilerde empati

06:00 Empati ve sempati karıştırılıyor mu?

08:00 Empatinin hangi basamağındasınız?

12:30 Eleştiri ve tavsiye ile empati yaptığınızı sanıyor olabilir misiniz?

15:30 Empati becerisi doğuştan mı gelir?

17:30 Çocuklarda empati yaklaşımı nasıl geliştirilir?

26:00 Aile içinde duyguların konuşulması empati gelişiminde etkili mi?

30:00 Akran zorbalığının empati eksikliği ile ilişkisi nedir?

33:30 Teknoloji akran zorbalığını nasıl tetikler?

36:30 Çocukların empati yetisi hangi koşullarda zedelenir?

39:00 Bağımlılıklarımız yüzleşmek istemediğimiz sıkıntılarımız olabilir mi?

42:30 Empatiye dair örnek görmemiş kişiler bunu gösterebilir mi?

45:30 Empati yapabilmek için zihinsel olarak nerede olmamız gerekir?

52:00 Çocuklarda empati yoksunluğu neyin eksikliğinden kaynaklanır?

59:00 Empati sadece insana dair bir şey midir?

01:08:00 Anda kalmanın empatiyle ilişkisi nedir?

01:17:00 Temel duygularımızın ne olduğunu biliyor musunuz?

01:22:00 Çocuklarda empati yaklaşımı nasıl geliştirilir?

01:30:00 Eşler arasındaki iletişimde empati yoksunluğu nelere sebep olur?

01:38:00 Empatiyi doğru anlıyor muyuz?