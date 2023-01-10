284. Bölüm | Erteleme Eğilimi ve Baş Etme Yolları

Erteleme eğilimiyle baş etme yolları nelerdir? Yapılması gereken işi ağırdan almak da ertelemek midir? Görevlerimizi ertelemek sorunları çözer mi? Motivasyon erteleme davranışını engeller mi? Neden huzursuzluk duygusu yaşayana kadar erteleriz?

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün " Erteleme Eğilimi ve Baş Etme Yolları" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Rabia Yavuz ve Klinik Psikolog Azra Coşkun konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Erteleme eğilimi ve baş etme yolları

05:00 Yapılması ve bitirilmesi gereken işleri sonraya bırakmak: Erteleme

10:00 Yapılması gereken işi ağırdan almak da ertelemek midir?

15:00 Görevlerimizi ertelemek sorunları çözer mi?

18:00 Ailenin çocuğa verdiği görevler erteleme davranışına sebep olur mu?

21:30 Motivasyon erteleme davranışını engeller mi?

24:00 Günlük hayatta ve insan ilişkilerinde "Erteleme Davranışı"

26:00 Ertelemek insana zarar verir mi?

28:45 Sınavlara çalışmayı neden hep son güne bırakırız?

34:00 Mükemmelliyetçilik ertelemeye sebep olur mu?

41:00 Neden huzursuzluk duygusu yaşayana kadar erteleriz?

47:00 Erteleme ne zaman alışkanlığa dönüşür?

51:00 Duyuşsal, bilişsel ve davranışsal kısımlarıyla "Ertelemek"

56:00 Zamanı doğru yönetmek erteleme davranışına çözüm olur mu?

01:01:00 Erteleme davranışının yaşanma sıklığı ve bireylere göre farklılığı

01:05:00 Erteleme davranışı toplumda nasıl yankı bulur?

01:12:00 Neden huzursuzluk duygusu yaşayana kadar erteleriz?

01:17:00 Sınavlara çalışmayı neden hep son güne bırakırız?

01:20:00 Konfor alanından çıkamayışımız ertelemeye sebep olur mu?

01:24:00 Erteleme davranışına etkili çözümler

01:31:00 Ertelemeye etkili çözümler: Hedefleri görselleştirme

01:38:00 Ertelemeye etkili çözümler: En çok hoşlanılan işten başlamak