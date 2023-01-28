285. Bölüm | Öfkeden Doğru Şekilde Arınmak

İçimizdeki öfkeyi nasıl boşaltabiliriz? Öfkemizi nasıl yönetebiliriz? Öfkenin kaynağı nedir? Öfkeyi hangi yöntemle boşaltabiliriz? Kendini Bilmek, programında bugün seyircilerden gelen sorular cevaplandı.

Nihan Yaşaroğlu Avcı sordu, Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci cevapladı.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Çocuğum geçirdiği hastalık sonrasında çok umutsuz davranıyor, ne yapmalıyım?

15:00 Kızım 5 yaşında ama yaşından çok büyük davranıyor, bu durum normal mi?

25:00 Eşim duygularını ifade etmekte zorlanıyor, ne yapmalıyım?

35:00 Eşimle 30 yıllık evliyiz fakat ayrılığın eşiğine geldik, ne yapmalıyım?

51:00 Bir işe başlarken çok düşünüp kararsız kalıyorum, ne yapmalıyım?

01:08:00 İçimizde kalan öfkeyi sağlıklı bir şekilde nasıl boşaltabiliriz?

01:24:00 Planlarımızı başkasıyla paylaşınca gerçekleşme ihtimali neden düşer?

01:32:00 2 yaşındaki kızım, oyuncaklarını sadece dağıtmak için kullanıyor, ne yapmalıyım?