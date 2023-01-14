286. Bölüm | Ailede Bireyselleşmenin Tehlikeleri

Ailede bireyselleşmenin tehlikeleri nedir?

14 Ocak 2023 | 17:30
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Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Ailede Bireyselleşmenin Tehlikeleri" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Sosyolog / Aile Danışmanı Neslihan Baki ve Aile Danışmanı Zeynep Gökçen Arslan Adıgüzel konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

03:15 Ailede bireyselleşmenin tehlikeleri

05:30 Bireyselleşme ve yalnızlaşma tehlikesi

10:30 Bireyselleşmenin aile yapısına zararları

22:00 Sosyal medyanın yalnızlaşma üzerindeki etkisi

35:00 Aile içinde ihtiyaçların karşılanması ve yalnızlığa sürüklenme

40:00 Aile içinde sağlıklı bağlar nasıl geliştirilir?

45:00 Hayata bakışta iki ayrı yol: İstekler ve İhtiyaçlar

01:00:00 Aile kurmak neden ihtiyaç?

01:12:00 Ailede bireyselleşmenin tehlikeleri

01:15:00 Aile içinde sağlıklı bağlar nasıl geliştirilir?

01:27:00 Bireysellikten toplumsallığa giden süreç: Aile Olmak

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