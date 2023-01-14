286. Bölüm | Ailede Bireyselleşmenin Tehlikeleri

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Ailede Bireyselleşmenin Tehlikeleri" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Sosyolog / Aile Danışmanı Neslihan Baki ve Aile Danışmanı Zeynep Gökçen Arslan Adıgüzel konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
03:15 Ailede bireyselleşmenin tehlikeleri
05:30 Bireyselleşme ve yalnızlaşma tehlikesi
10:30 Bireyselleşmenin aile yapısına zararları
22:00 Sosyal medyanın yalnızlaşma üzerindeki etkisi
35:00 Aile içinde ihtiyaçların karşılanması ve yalnızlığa sürüklenme
40:00 Aile içinde sağlıklı bağlar nasıl geliştirilir?
45:00 Hayata bakışta iki ayrı yol: İstekler ve İhtiyaçlar
01:00:00 Aile kurmak neden ihtiyaç?
01:12:00 Ailede bireyselleşmenin tehlikeleri
01:15:00 Aile içinde sağlıklı bağlar nasıl geliştirilir?
01:27:00 Bireysellikten toplumsallığa giden süreç: Aile Olmak