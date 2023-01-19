289. Bölüm | Soru - Cevap

Kendini Bilmek programında bugün seyircilerden gelen sorular cevaplandı. Nihan Yaşaroğlu Avcı sordu, Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci cevapladı.

00:00 Kendini Bilmek

03:00 Oğlum 22 yaşında, eve kapandı, onu sosyalleştirmek için ne yapmalıyım?

16:00 Çocuğum olmadığı için karamsarlığa kapılıyorum, ne yapmalıyım?

23:00 Kardeşim eşyalarını biriktiriyor, tedavi olmak istemiyor, ne yapmalıyım?

25:00 Eşim her hatasında bana çiçek alıp kendini affettirmeye çalışıyor, ne yapmalıyım?

35:00 Çocuğum kendisini ifade edemiyor, ne yapmalıyız?

39:00 8 yaşındaki kızım sosyal ortamlardan çekiniyor, ne yapmalıyız?

48:00 20 yaşındayım, asosyal hayat yaşıyorum, ne yapmalıyım?

01:05:00 2 kız çocuğum benden çok uzaklaştı, anne olarak ne yapmam gerekiyor?

01:14:00 İki çocuğum var, öfkemi kontrol edemiyorum, ne yapmalıyım?

01:21:00 35 yaşındayım, çocuklukta yaşadığım olaylarla nasıl yüzleşebilirim?

01:33:00 Eşimizin evlenmeden önceki ilişkisini öğrenince nasıl davranmalıyız?

01:37:00 İyi ve kötü duyguları çok yoğun yaşıyorum, ne yapmalıyım?

01:40:00 Karşımdaki kişinin sözü bitmeden araya giriyorum, ne yapmalıyım?