290. Bölüm | Ailede Karne Heyecanı

Çocukların başarısı karne notlarına göre değerlendirilmeli mi?

27 Ocak 2023 | 16:58
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Karne hediyesinden neden uzak durmalıyız? Çocukların başarısı karne notlarına göre değerlendirilmeli mi? Aileler çocuklarının karne notlarını neden bu kadar önemsiyor? Karne notları anne babalar açısından hangi anlamları ihtiva ediyor? Ara tatil döneminde ailelerin çocuklara yaklaşımı nasıl olmalı?

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Ailede Karne Heyecanı" konusu konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Ömer Akgül ve Klinik Psikolog Metin Aydın konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Ailede karne heyecanı

12:00 Karne hediyesinden neden uzak durmalıyız?

21:00 Çocukların başarısı karne notlarına göre değerlendirilmeli mi?

24:00 Unutulmayan karne anıları

28:00 Karnedeki düşük notlara aile nasıl tepki vermeli?

38:00 Aileler çocuklarının karne notlarını neden bu kadar önemsiyor?

40:00 Karne notları çocukların başarısı için belirleyici bir ölçüt müdür?

43:00 Çocukluğumuzun unutulmaz anları: karne heyecanı

48:00 Karne üzerinden kabul görmek ve değer algısı

54:00 Karne gününün çocuklar için anlamı

55:00 Hayata öğrenmeye geldiğimizi anlatan kavramlar

57:00 Karne notları anne babalar açısından hangi anlamları ihtiva ediyor?

01:03:00 Aileler çocukların yatkın olduğu becerileri nasıl keşfetmeli?

01:14:00 Ailelerle birlikte çocuğun karne notları nasıl değerlendirilmeli?

01:16:00 Karne notları başarı veya başarısızlık ölçütü müdür?

01:18:00 Ebeveynler tarafından karneye yüklenilen anlamlar

01:35:00 Ara tatil döneminde ailelerin çocuklara yaklaşımı nasıl olmalı?

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