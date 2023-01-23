290. Bölüm I Başkalarını suçlamak

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "İnsan neden hatasını kabul etmez?" konusu konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Uzman Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Öğrenciler yarı tatili nasıl değerlendirmeli?

05:20 Aileler yarıyıl tatilinde nelere dikkat etmeli?

10:30 İnsan neden hatasını kabul etmez?

16:45 İnsan neden başkasını suçlar?

24:55 Hatalarımızı neden kabul edemiyoruz?

26:50 İnsan neden hep kendini haklı görür?

27:35 Tepkisel bir savunma mekanizması: Başkasını suçlamak

36:05 Suçluluğu getiren etmenler: Hata yapma ve hayal kırıklığı

38:30 Psikolojik açıdan suçluluk ve pişmanlığın kapsamı

43:20 Eşler neden birbirini suçlar?

51:40 İnsan için "yapamadım" demek neden zordur?

54:00 Kötü hissettiğini anlayabilmek bile insana iyi gelir

01:00:00 Psikolojik açıdan suçluluk

01:10:00 Hatalarımızı neden kabul etmeyiz?

01:14:00 Suçlayan insanlar kontrolü elinde bulundurmak isteyenlerdir

01:21:00 Başkasını suçlamak

01:28:00 Başkasını suçlamadan hatalarımızı nasıl kabul ederiz?