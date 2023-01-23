290. Bölüm I Başkalarını suçlamak

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "İnsan neden hatasını kabul etmez?" konusu konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Uzman Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Öğrenciler yarı tatili nasıl değerlendirmeli?
05:20 Aileler yarıyıl tatilinde nelere dikkat etmeli?
10:30 İnsan neden hatasını kabul etmez?
16:45 İnsan neden başkasını suçlar?
24:55 Hatalarımızı neden kabul edemiyoruz?
26:50 İnsan neden hep kendini haklı görür?
27:35 Tepkisel bir savunma mekanizması: Başkasını suçlamak
36:05 Suçluluğu getiren etmenler: Hata yapma ve hayal kırıklığı
38:30 Psikolojik açıdan suçluluk ve pişmanlığın kapsamı
43:20 Eşler neden birbirini suçlar?
51:40 İnsan için "yapamadım" demek neden zordur?
54:00 Kötü hissettiğini anlayabilmek bile insana iyi gelir
01:00:00 Psikolojik açıdan suçluluk
01:10:00 Hatalarımızı neden kabul etmeyiz?
01:14:00 Suçlayan insanlar kontrolü elinde bulundurmak isteyenlerdir
01:21:00 Başkasını suçlamak
01:28:00 Başkasını suçlamadan hatalarımızı nasıl kabul ederiz?