292. Bölüm | Kendimizi Eleştirmek

İç sesimiz bize sürekli eleştirel yaklaşıyorsa ne yapabiliriz?

26 Ocak 2023 | 21:04
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Kendini eleştirerek gelişmenin bir yolu var mıdır? Neden kendimize karşı sevgi duyamayız? Hangi duygular geldiğinde kendimizi eleştirmeye başlarız? Eleştirel yönümüzü iyileştirmek adına neler yapabiliriz?

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Kendini Eleştirmek" konusu ele alındı.

Kendini Bilmek'e bugün Psikoterapist Esra Oras konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

05:00 Neden kendimizi eleştiriyoruz?

12:00 Kendini eleştirerek gelişmenin bir yolu var mıdır?

21:30 Neden kendimize karşı sevgi duyamayız?

37:30 Hangi duygular geldiğinde kendimizi eleştirmeye başlarız?

56:00 İç sesimiz bize sürekli eleştirel yaklaşıyorsa ne yapabiliriz?

01:08:00 Mükemmelliyetçilik ve eleştirel yaklaşım ilişkileri nasıl etkiliyor?

01:35:00 Eleştirel yönümüzü iyileştirmek adına neler yapabiliriz?

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