296. Bölüm | Dijital Çağda Ebeveyn Olmak

Çocuklarla nitelikli zaman geçirmek neden önemli?

31 Ocak 2023 | 15:51
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Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller" konuşuldu.

Kendini Bilmek'e bugün Uzman Klinik Psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya ve Uzman Klinik Psikolog Sedat Taniş konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

05:00 Dijital çağda ebeveyn olmak

08:30 Dijital ebeveynlik ve değişen roller

18:00 Dijital çağa doğan kuşaklar

21:00 "Çocuğumun elinden tableti alamıyorum" diyen ebeveynler ne yapmalı?

26:00 Dijital çağda çocukların psikososyal gelişimi

29:00 Çocuklarla nitelikli zaman geçirmek neden önemli?

36:00 Çocuklarla birlikte oyun oynamak neden önemli?

55:00 Anne ve babanın birbirine verdiği değer çocukları nasıl etkiler?

01:04:00 Çocuk ve ebeveyn ilişkisinin yaş aralığına göre değişimi

01:10:00 "Ben iyi bir anne baba mıyım?" diye kaygılanan ebeveynlere tavsiyeler

01:16:00 Dijital çağda çocuklarımızı nasıl kazanabilir ve koruyabiliriz?

01:24:00 Teknoloji kullanımında doğru bilinen yanlışlar

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