296. Bölüm | Dijital Çağda Ebeveyn Olmak

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller" konuşuldu.
Kendini Bilmek'e bugün Uzman Klinik Psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya ve Uzman Klinik Psikolog Sedat Taniş konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
05:00 Dijital çağda ebeveyn olmak
08:30 Dijital ebeveynlik ve değişen roller
18:00 Dijital çağa doğan kuşaklar
21:00 "Çocuğumun elinden tableti alamıyorum" diyen ebeveynler ne yapmalı?
26:00 Dijital çağda çocukların psikososyal gelişimi
29:00 Çocuklarla nitelikli zaman geçirmek neden önemli?
36:00 Çocuklarla birlikte oyun oynamak neden önemli?
55:00 Anne ve babanın birbirine verdiği değer çocukları nasıl etkiler?
01:04:00 Çocuk ve ebeveyn ilişkisinin yaş aralığına göre değişimi
01:10:00 "Ben iyi bir anne baba mıyım?" diye kaygılanan ebeveynlere tavsiyeler
01:16:00 Dijital çağda çocuklarımızı nasıl kazanabilir ve koruyabiliriz?
01:24:00 Teknoloji kullanımında doğru bilinen yanlışlar