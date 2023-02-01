297. Bölüm | Soru - Cevap

Tanımadığımız insanlarla nasıl konuşmalıyız? Sağlıklı bir iletişim için nelerin farkında olmalıyız? Kendini Bilmek, programında bugün seyircilerden gelen sorular cevaplandı. Nihan Yaşaroğlu Avcı sordu, Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci cevapladı.
00:00 Kendini Bilmek
03:00 3 yaşındaki kızım ne söylesem tersini söylüyor, nasıl davranmalıyım?
08:00 İnsanlarla arkadaşlık kurmakta çok zorlanıyorum, ne yapmalıyım?
18:00 Üniversite sınavına hazırlanan oğluma nasıl yaklaşmalıyım?
27:00 Eşim her şeyi ertelediği için sürekli tartışıyoruz, ne yapabiliriz?
32:00 Çocukların yaptıkları hataları hemen affetmek doğru mu?
38:00 4 buçuk yaşındaki oğlum tanımadıklarıyla konuşmuyor ne yapmalıyız?
45:00 30 yaşındayım insanlara karşı sınırlarımı çizemiyorum ne yapmalıyım?
52:00 Her şeyi ve herkesi kabul etmek diğerleri için neden zor?
56:00 Birinci sınıfa giden torunum okumakta güçlü çekiyor ne yapmalıyız?
01:07:00 Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için neler yapılabilir?
01:10:00 Eşimden ayrıldım ama yaşadıklarımı unutamıyorum, ne tavsiye edersiniz?
01:18:00 Asperger sendromlu biriyim takıntılarım var ne yapmalıyım?
01:24:00 Ailede kendimi çok ihmal edilmiş, yalnız hissediyorum ne yapmalıyım?
01:30:00 Kızım arkadaşlarına çizgi çizemiyor ona nasıl yardımcı olabilirim?
01:35:00 Hayatımda hep kaybettim tükenmiş hissediyorum, ne yapmalıyım?