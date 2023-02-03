298. Bölüm | Stres ve Kriz Yönetimi

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Stres ve kriz yönetimi" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Uzman Klinik Psikolog Erdinç Türk ve Uzman Klinik Psikolog Halil Ömer Yüksel konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Stres ve kriz yönetimi
04:15 Stresin kişilik yapımıza yansımaları nelerdir?
06:00 Kaygı ve korku arasındaki fark nedir?
15:30 Çözüme götürmeyen sorun tespitli konuşmalar bizi nasıl etkiler?
17:30 Aile hayatında geçmiş travmalar kişilik yapısını nasıl etkiler?
23:30 Kaygılı ve korkulu olma haline neden tepkisel yaklaşıyoruz?
37:00 Stresle başa çıkmanın yolları
41:00 Gündelik hayatta ertelediğimiz işler bizi strese nasıl yöneltir?
48:00 Stres nasıl yöneltilir?
52:30 İçsel ve dışsal motivasyonlar stres yönetimini nasıl etkiler?
01:04:00 Kaygı bozukluğu yaşadığımız travmalar sonucu mu ortaya çıkar?
01:13:00 Kriz yönetimi konusunda işlevsel denemelerimizi nasıl fark ederiz?
01:30:00 Stresle başa çıkmanın yolları