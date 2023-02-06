299. Bölüm | Doğal Afetlerin Travmatik Etkileri

Deprem sonrasında psikolojik destek nasıl sağlanır?

06 Şubat 2023 | 18:10
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Doğal afetlerin travmatik etkileri nelerdir? Psikolojik ilk yardım nedir? Deprem sonrasında psikolojik destek nasıl sağlanır? Afet sonrası travmalarda görülen psikolojik tepkiler nelerdir?

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Doğal Afetlerin Travmatik Etkileri" konuşuldu.

Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

03:00 Doğal Afetlerin Travmatik Etkileri

06:30 Psikolojik ilk yardım nedir?

09:00 Afet sonrası psikolojik ilk yardım

11:00 Afet sonrası psikolojik ilk yardım

14:00 Deprem sonrasında psikolojik destek nasıl sağlanır?

18:30 Afet sonrası psikolojik ilk yardım

23:50 Afet sonrası stres bozukluğu

26:15 Afet sonrasında maruz kalınan travmalar

28:30 Afet sonrası travmalarda görülen psikolojik tepkiler

38:00 Depremin travmatik etkileri neler?

42:00 Deprem sonrasında birincil ve ikincil travmalar nasıl oluşur?

53:00 Deprem sonrası travma ve psikolojik ilk yardım

57:00 Deprem sonrası yaşanan travmalar çocuklara nasıl yansır?

01:10:00 Doğal afetlerin travmatik etkileri

01:17:00 Deprem sonrasında psikolojik destek nasıl sağlanır?

01:25:00 Doğal afetlerden sonra kayıp ve yas süreci

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