299. Bölüm | Doğal Afetlerin Travmatik Etkileri

Doğal afetlerin travmatik etkileri nelerdir? Psikolojik ilk yardım nedir? Deprem sonrasında psikolojik destek nasıl sağlanır? Afet sonrası travmalarda görülen psikolojik tepkiler nelerdir?
Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Doğal Afetlerin Travmatik Etkileri" konuşuldu.
Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
03:00 Doğal Afetlerin Travmatik Etkileri
06:30 Psikolojik ilk yardım nedir?
09:00 Afet sonrası psikolojik ilk yardım
11:00 Afet sonrası psikolojik ilk yardım
14:00 Deprem sonrasında psikolojik destek nasıl sağlanır?
18:30 Afet sonrası psikolojik ilk yardım
23:50 Afet sonrası stres bozukluğu
26:15 Afet sonrasında maruz kalınan travmalar
28:30 Afet sonrası travmalarda görülen psikolojik tepkiler
38:00 Depremin travmatik etkileri neler?
42:00 Deprem sonrasında birincil ve ikincil travmalar nasıl oluşur?
53:00 Deprem sonrası travma ve psikolojik ilk yardım
57:00 Deprem sonrası yaşanan travmalar çocuklara nasıl yansır?
01:10:00 Doğal afetlerin travmatik etkileri
01:17:00 Deprem sonrasında psikolojik destek nasıl sağlanır?
01:25:00 Doğal afetlerden sonra kayıp ve yas süreci