305. Bölüm | Çocukların Gözünden Deprem

Travmada tetiklenmelerle nasıl baş edebiliriz?

15 Şubat 2023 | 20:03
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Travma yaşayan çocukların belirtileri neler olur? Psikolojik ilk yardımda neler yapılabilir? Deprem travması yaşayan çocuklarda neler gözlemlenir? İyi niyetlerle yapılan hangi davranışlar çocuklara zarar verebilir?

Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Deprem Süreci" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Zeynep Eren ve Klinik Psikolog Nazire Ayşenur Yılmaz oldu.

00:00 Kendini Bilmek

09:30 Toplum olarak bu süreci nasıl atlatmalıyız?

12:00 Çocukların gözünden deprem

24:00 Travma yaşayan çocukların belirtileri neler olur?

30:00 Psikolojik ilk yardımda neler yapılabilir?

33:00 Deprem travması yaşayan çocuklarda neler gözlemlenir?

43:00 Travmatik semptomların bir ay sonra gözlemlenmesi normal mi?

49:00 Her travma belirti gösterir mi?

52:00 Travmaların kişilere göre özellikleri

01:03:00 İyi niyetlerle yapılan hangi davranışlar çocuklara zarar verebilir?

01:10:00 Travmada tetiklenmelerle nasıl baş edebiliriz?

01:17:00 Deprem çocuklara nasıl anlatılmalı?

01:28:00 İnsanın temelde en büyük kaygıları ne üzerinedir?

01:40:00 Yardım niyetiyle yapılan hangi davranışlardan sakınmalıyız?

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