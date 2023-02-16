306. Bölüm | Soru - Cevap

Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
01:30 Deprem sonrasında ruh sağlığımızı nasıl koruruz?
13:00 Yaşanan depremden bireysel olarak nasıl ders çıkartabiliriz?
19:00 İstanbul depreminde yaşadıklarım tetiklendi, nasıl atlatabilirim?
27:00 Deprem sonrası ölüm korkusu yaşamaya başladım, ne yapmalıyım?
35:00 Travmaya dolaylı yoldan maruz kalanlar ruh sağlığını nasıl korur?
39:40 Çocuklarda deprem psikolojisi nasıl görülür?
41:00 Çocuğuma depremi nasıl anlatabilirim?
49:00 Ben ve çocuklarım düdükle uyumaya başladık, ne yapmalıyız?
53:30 Deprem sonrası sürekli panik halindeyim, ne yapmalıyım?
59:45 Depremzede yakınlarımla iletişim kurarken nelere dikkat etmeliyim?
01:05:00 Depremden sonra hiçbir şey yapmak istemiyorum, ne yapmalıyım?
01:09:00 Sosyal medyadaki kötü haberler bizi nasıl etkiliyor?
01:15:00 Yardım gönüllüsü olmak için psikolojik sağlamlığı nasıl kazanabilirim?
01:19:00 Depremden sonra adaptasyon sorunu yaşıyorum ne yapmalıyım?
01:31:00 Öfke ve üzüntümü çok yoğun yaşıyorum, ne yapmalıyım?
01:38:00 Çocuklarda deprem psikolojisi nasıl görülür?