306. Bölüm | Soru - Cevap

Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

01:30 Deprem sonrasında ruh sağlığımızı nasıl koruruz?

13:00 Yaşanan depremden bireysel olarak nasıl ders çıkartabiliriz?

19:00 İstanbul depreminde yaşadıklarım tetiklendi, nasıl atlatabilirim?

27:00 Deprem sonrası ölüm korkusu yaşamaya başladım, ne yapmalıyım?

35:00 Travmaya dolaylı yoldan maruz kalanlar ruh sağlığını nasıl korur?

39:40 Çocuklarda deprem psikolojisi nasıl görülür?

41:00 Çocuğuma depremi nasıl anlatabilirim?

49:00 Ben ve çocuklarım düdükle uyumaya başladık, ne yapmalıyız?

53:30 Deprem sonrası sürekli panik halindeyim, ne yapmalıyım?

59:45 Depremzede yakınlarımla iletişim kurarken nelere dikkat etmeliyim?

01:05:00 Depremden sonra hiçbir şey yapmak istemiyorum, ne yapmalıyım?

01:09:00 Sosyal medyadaki kötü haberler bizi nasıl etkiliyor?

01:15:00 Yardım gönüllüsü olmak için psikolojik sağlamlığı nasıl kazanabilirim?

01:19:00 Depremden sonra adaptasyon sorunu yaşıyorum ne yapmalıyım?

01:31:00 Öfke ve üzüntümü çok yoğun yaşıyorum, ne yapmalıyım?

01:38:00 Çocuklarda deprem psikolojisi nasıl görülür?