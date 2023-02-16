307. Bölüm | Travmalar ve Anormal Tepkiler

Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Anormal durumlarda verilen normal tepkiler" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Psikolog Dr. Merve Armağan ve Klinik Psikolog Tuba Dursun oldu.
00:00 Kendini Bilmek
04:30 Anormal durumlarda verilen normal tepkiler
07:15 Travmaların etkisi bedenimize nasıl yansır?
17:00 Zorlu süreçler travmaları tetikler mi?
19:30 Duygusal boşalmanın fiziksel faydaları
23:20 Travma nesilden nesile aktarılır mı?
25:15 Duyguların bedensel çıktısı herkeste aynı mıdır?
29:50 Psikosomatik rahatsızlıkların mizaçla ilgisi var mı?
42:00 Birey sağlıklı savunma mekanizmasını nasıl geliştirebilir?
50:30 Travmayla ilgili bedensel rahatsızlıklar
53:45 Yas sürecinde olan bireylere psikososyal destek nasıl verilmelidir?
56:00 Duygularımız bize ne mesaj verir?
01:01:00 Psikolojik bağışıklığımızı nasıl kuvvetlendirebiliriz?
01:05:00 Çocuklar travmaları daha mı kolay atlatıyor?
01:17:00 Travma sonrası iyileşmede nasıl bir yol izlenmeli?
01:32:00 Felaket yorgunluğu toplumsal olarak nasıl yönetilebilir?
01:35:00 Duygusal olarak dengede kalmak için nasıl bir yol izlenmeli?