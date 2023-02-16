307. Bölüm | Travmalar ve Anormal Tepkiler

Felaket yorgunluğu toplumsal olarak nasıl yönetilebilir?

17 Şubat 2023 | 14:19
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Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Anormal durumlarda verilen normal tepkiler" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Psikolog Dr. Merve Armağan ve Klinik Psikolog Tuba Dursun oldu.

00:00 Kendini Bilmek

04:30 Anormal durumlarda verilen normal tepkiler

07:15 Travmaların etkisi bedenimize nasıl yansır?

17:00 Zorlu süreçler travmaları tetikler mi?

19:30 Duygusal boşalmanın fiziksel faydaları

23:20 Travma nesilden nesile aktarılır mı?

25:15 Duyguların bedensel çıktısı herkeste aynı mıdır?

29:50 Psikosomatik rahatsızlıkların mizaçla ilgisi var mı?

42:00 Birey sağlıklı savunma mekanizmasını nasıl geliştirebilir?

50:30 Travmayla ilgili bedensel rahatsızlıklar

53:45 Yas sürecinde olan bireylere psikososyal destek nasıl verilmelidir?

56:00 Duygularımız bize ne mesaj verir?

01:01:00 Psikolojik bağışıklığımızı nasıl kuvvetlendirebiliriz?

01:05:00 Çocuklar travmaları daha mı kolay atlatıyor?

01:17:00 Travma sonrası iyileşmede nasıl bir yol izlenmeli?

01:32:00 Felaket yorgunluğu toplumsal olarak nasıl yönetilebilir?

01:35:00 Duygusal olarak dengede kalmak için nasıl bir yol izlenmeli?

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