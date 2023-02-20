308. Bölüm | Çocuklara deprem nasıl anlatılmalı?

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün "Öğrencilerin okula dönüşünde yaşanan uyum problemleri" konuşuldu.

00:00 Kendini Bilme

02:00 Umut penceresinden hayat

03:30 "Nefes alıyorsak umut hala var demektir"

05:00 Öğrencilerin okula dönüşünde yaşanan uyum problemleri

08:30 Okulda çocuklara deprem nasıl anlatılmalı?

15:00 "Çocuklara his ve duyguları sorulmalı fakat uzun tutulmamalı"

17:00 Çocuklara deprem nasıl anlatılmalı?

21:00 Öğrencilerin okula dönüşlerinde uyum problemleri nasıl aşılabilir?

25:00 Mutluluk ve esenliğe açılan pencere: Umut

27:00 Dinamik bir motivasyon kaynağı: Umut

30:00 Deprem sonrası yaşanan olumsuz duygu durumları

33:00 Umudun çok boyutlu doğası 34:30 Çaresizlik nasıl bir duygudur?

37:00 Mutluluk ve esenliğe açılan kapı: Umut

45:00 Deprem sonrası yaşanan duygu durumları

55:00 Umut penceresinden hayat

59:00: "Çaresizlik bir tarafıyla tehlikeli bir duygudur"

01:01:00 "Duygularımız bize bir yol haritası çizer"

01:09:00 Depremden sonra en çok hissedilen duygular

01:21:00 İleriye dönük umutlarımızı nasıl yeşertebiliriz?

01:25:00 Sürekli karamsar olmaktan nasıl kurtuluruz?

01:31:00 Kaygılarımızla yüzleşmeden ümitvar olabilir miyiz?

01:33:00 "Umut, toparlanabilmek için çok kilit bir kavramdır"

01:37:00 "Umut, pasif bir bekleyiş değil eylemle var olan bir duygudur"