309. Bölüm I Deprem sonrası gelecek kaygısı

Her an deprem olabilir korkusu nelere yol açabilir?

21 Şubat 2023 | 21:15
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Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün "gelecek kaygısı" konuşuldu. Program konukları, Uzm. Klinik Psikolog Özge Dayıoğlu ve Uzm. Psikolojik Danışman Mehmet Konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek
04:04 Deprem sonrası gelecek kaygısı
09:02 Deprem sonrası artan kaygı düzeyinin göstergeleri
26:22 Kontrol ve kaygı arasında nasıl bir ilişki var?
29:41 Çocuklarda gelecek kaygısı oluşur mu?
40:55 Her an deprem olabilir korkusu nelere yol açabilir?
55:00 Kimlerde gelecek kaygısı oluşur?
01:21:18 Ebeveyn ve çocuk arasındaki temel görüş farklılıkları

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