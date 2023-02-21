309. Bölüm I Deprem sonrası gelecek kaygısı

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün "gelecek kaygısı" konuşuldu. Program konukları, Uzm. Klinik Psikolog Özge Dayıoğlu ve Uzm. Psikolojik Danışman Mehmet Konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
04:04 Deprem sonrası gelecek kaygısı
09:02 Deprem sonrası artan kaygı düzeyinin göstergeleri
26:22 Kontrol ve kaygı arasında nasıl bir ilişki var?
29:41 Çocuklarda gelecek kaygısı oluşur mu?
40:55 Her an deprem olabilir korkusu nelere yol açabilir?
55:00 Kimlerde gelecek kaygısı oluşur?
01:21:18 Ebeveyn ve çocuk arasındaki temel görüş farklılıkları