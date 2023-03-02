315. Bölüm | Deprem Sonrası Yeni Normal

Deprem travması nasıl atlatılır? Geçmişte masallar hangi ortamda ve nasıl anlatırdı? Deprem sonrası insanlarda hangi tepkiler gözlemleniyor? Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te izleyicilerden gelen sorular cevaplandı.
Kendini Bilmek'e bugün masal anlatıcısı Havva Irmak ve Dr. Ferhat Aslan konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Masalların birleştirici gücü
04:00 Geçmişte masallar hangi ortamda ve nasıl anlatırdı?
06:10 Masallar çocukları nasıl etkiliyor?
08:00 Masalların kültürel ve toplumsal önemi
13:30 Masalların iyileştirici gücünden nasıl faydalanırız?
17:00 Masalların çocukların hayatındaki önemi
26:00 Çocuk gelişiminde masalların önemi
34:00 Toplumsal travmalar neticesinde masallar nasıl şekillenir?
52:00 Deprem sonrası yeni normal
58:00 Deprem sonrası insanlarda hangi tepkiler gözlemleniyor?
01:00:00 Deprem sonrası normal yaşama nasıl dönebiliriz?
01:10:00 Anlayışımız ümitsizlik üzerine kuruluysa hayatımız nasıl şekillenir?
01:40:00 Aile hayatında en sık karşılaşılan sorunlar