315. Bölüm | Deprem Sonrası Yeni Normal

Toplumsal travmalar neticesinde masallar nasıl şekillenir?

02 Mart 2023 | 20:34
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Deprem travması nasıl atlatılır? Geçmişte masallar hangi ortamda ve nasıl anlatırdı? Deprem sonrası insanlarda hangi tepkiler gözlemleniyor? Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te izleyicilerden gelen sorular cevaplandı.

Kendini Bilmek'e bugün masal anlatıcısı Havva Irmak ve Dr. Ferhat Aslan konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Masalların birleştirici gücü

04:00 Geçmişte masallar hangi ortamda ve nasıl anlatırdı?

06:10 Masallar çocukları nasıl etkiliyor?

08:00 Masalların kültürel ve toplumsal önemi

13:30 Masalların iyileştirici gücünden nasıl faydalanırız?

17:00 Masalların çocukların hayatındaki önemi

26:00 Çocuk gelişiminde masalların önemi

34:00 Toplumsal travmalar neticesinde masallar nasıl şekillenir?

52:00 Deprem sonrası yeni normal

58:00 Deprem sonrası insanlarda hangi tepkiler gözlemleniyor?

01:00:00 Deprem sonrası normal yaşama nasıl dönebiliriz?

01:10:00 Anlayışımız ümitsizlik üzerine kuruluysa hayatımız nasıl şekillenir?

01:40:00 Aile hayatında en sık karşılaşılan sorunlar

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