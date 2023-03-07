316. Bölüm | Tavsiyeye İhtiyaç Duymak

Neden tavsiye alamadan karar veremeyiz? İnsan neden tavsiyeye ihtiyaç duyar? Sürekli tavsiye verme ihtiyacı nereden doğar? Neden insanların en mükemmel kararları vermesini isteriz? Sürekli tavsiye alma ihtiyacı sorumluluktan kaçma isteği midir?

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:30 Neden tavsiye alamadan karar veremeyiz?

05:00 İnsan neden tavsiyeye ihtiyaç duyar?

13:00 Sürekli tavsiye verme ihtiyacı nereden doğar?

17:00 Neden insanların en mükemmel kararları vermesini isteriz?

21:30 "Ben senin iyiliğin için söylüyorum" sözü karar vermede etkili mi?

30:00 Kişilik yapılarının karar vermeye yetkisi

44:00 Sürekli tavsiye alma ihtiyacı sorumluluktan kaçma isteği midir?

51:00 Neden tavsiye alamadan karar veremeyiz?

01:01:00 Hangi zamanlarda karar almamak gerekir?

01:03:00 Biz sürekli tavsiye vermek isteyenlere sınırımızı nasıl çizebiliriz?

01:09:00 Çevremizde bize sürekli tavsiye verenlere karşı nasıl davranmalıyız?

01:22:00 Tavsiye isteyeceğimiz kişide hangi özellikler olmalı?

01:29:00 İnsanlar kendi eksikliklerini başkalarına tavsiye vererek mi kapatır?