317. Bölüm | İyilik yapma psikolojisi

İnsan neden iyilik yapmaya ihtiyaç duyar? İnsan neden ve nasıl iyilik yapmalı? Başımıza gelen kötülükler bize ne öğretir? İyi ve güzel işler gizli mi yapılmalı? İyilik ve yardım nasıl sürekli hale getirilebilir? Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'e bugün Yardım Gönüllüsü Fatih Elmalı konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

03:00 İnsan neden iyilik yapmaya ihtiyaç duyar?

20:00 İyilik yapma psikolojisi

27:00 İnsan neden ve nasıl iyilik yapmalı?

33:00 Başımıza gelen kötülükler bize ne öğretir?

38:00 İyi olmak neden iyidir?

54:00 İyi ve güzel işler gizli mi yapılmalı?

56:00 İyilikler paylaştıkça çoğalır mı?

59:00 Neden sağ elin verdiğini sol el görmemeli?

01:05:00 İyilik iyileştirir mi?

01:12:00 Felaket yorgunluğu nedir?

01:14:00 İyilik ve yardım nasıl sürekli hale getirilebilir?

01:19:00 İnsan neden ve nasıl iyilik yapmalı?

01:25:00 İyilik ve yardım nasıl sürekli hale getirilebilir?

01:28:00 Unuttuğumuz değerleri nasıl yeniden hatırlayabiliriz?