319. Bölüm | Gençlerin Dünyasına Ulaşabilmek

Ebeveynler gençlerin dünyasına neden uzak duruyorlar?

09 Mart 2023 | 16:18
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Gençlerin dünyasına nasıl girebiliriz? Gençlerin gündemi hangi konular etrafında şekilleniyor? Ebeveynler gençlerin dünyasına neden uzak duruyorlar? Geçmişten bugüne gençlik algısı nasıl değişti? Aileler neden geçenlerle iletişim kurmakta zorlanıyor?

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz ve Klinik Psikolog Muhammet Genç konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Gençlerin dünyasına nasıl girebiliriz?

04:00 Gençlerin gündemi hangi konular etrafında şekilleniyor?

09:00 Ebeveynler gençlerin dünyasına neden uzak duruyorlar?

15:00 Geçmişten bugüne gençlik algısı nasıl değişti?

17:30 Gençlere dair en büyük ön yargı nedir?

22:30 Aileler neden geçenlerle iletişim kurmakta zorlanıyor?

28:00 Gençlerin dünyasına nasıl girebiliriz?

33:30 Oyunlar gençlerin dünyasını nasıl etkiliyor?

39:00 Gençlerin yoğun teknoloji kullanımına dair ne yapmalıyız?

51:00 Gençlerin dünyasına nasıl girebiliriz?

53:00 Gençlerin yoğun teknoloji kullanımına dair ne yapmalıyız?

01:05:00 Gençlere dair en büyük ön yargı nedir?

01:11:30 Aileler gençlerin dünyasına girmek için nereden başlamalı?

01:27:00 Çocuktan istediklerimiz onun ihtiyacı mı ailelerin ihtiyacı mı?

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