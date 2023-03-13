320. Bölüm | İletişim ve Sosyalleşme Becerilerini Geliştirme

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün iletişim ve sosyalleşme becerileri konuşuldu. Programa Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 İletişim ve sosyalleşme becerilerini geliştirme
04:00 Sosyal zekaya sahip olduğumuzu nasıl anlarız?
10:00 Dışa dönük ve arkadaş canlısı olmak sosyal bir beceri midir?
12:30 Sosyal becerilerde zayıflık ve iletişimde eksiklik neyden kaynaklanır?
13:45 Sağlıklı iletişimin temeli sosyal beceriler mi?
17:00 Sosyal becerisi düşük kişilerin özellikleri nelerdir?
19:45 Sohbeti başlatan taraf olmak sosyal olduğumuzu mu gösterir?
24:00 Çocuklarda sosyal beceriler nasıl geliştirilir?
25:00 Çocuklara "Çok Soru Sorma" demek sosyal becerileri zayıflatır mı?
27:00 Aşırı soru soran çocuğa karşı nasıl davranılmalı?
31:00 Kendimizi, çevreyi ve toplumu anlamlandırma aracı: İletişim
37:00 Karşımızdakinin duygu, düşünce ve davranışlarını anlayabilme: Empati
39:00 Empatik tavır kişiler arası iletişimde başarı sağlar mı?
40:00 Sosyal fobi neden oluşur?
43:00 Karşımızdaki düşüncemizi söylemeden anlaşılmayı beklemek doğru mu?
45:00 Empatinin iletişimdeki fonksiyonu nedir?
47:30 İletişimde eksiklik yaşadığımızı nasıl anlarız?
58:00 Çocuğumuzun ihtiyaçlarının nasıl farkına varabiliriz?