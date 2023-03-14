321. Bölüm | Aile hayatında temel hatalar

Ailede çocukların öğrenmesi gereken değerler nelerdir?

14 Mart 2023 | 17:05
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Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün iletişim ve sosyalleşme becerileri konuşuldu. Programa Eğitimci /Yazar Zekeriya Efiloğlu konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

03:00 Aile hayatında temel hatalar

12:00 Ailede iletişim sorunları neden oluşur?

19:00 Aile içinde iletişim nasıl olmalıdır?

21:00 Ailede çocukların öğrenmesi gereken değerler nelerdir?

30:00 Aile hayatında temel hatalar

32:00 Bireyselleşme gittikçe tehlikeli bir hal mi alıyor?

33:00 "Aslımızdan kopmak" ne anlama geliyor?

55:00 Eşlerin haklı çıkma çabasının evliliğe zararları neler?

01:03:00 Aile içinde empati nasıl olmalı?

01:10:00 İstek ve ihtiyaçlarımızı aile ortamında nasıl ifade etmeliyiz?

01:19:00 Aile hayatında temel hatalar

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