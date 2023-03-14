321. Bölüm | Aile hayatında temel hatalar

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün iletişim ve sosyalleşme becerileri konuşuldu. Programa Eğitimci /Yazar Zekeriya Efiloğlu konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
03:00 Aile hayatında temel hatalar
12:00 Ailede iletişim sorunları neden oluşur?
19:00 Aile içinde iletişim nasıl olmalıdır?
21:00 Ailede çocukların öğrenmesi gereken değerler nelerdir?
30:00 Aile hayatında temel hatalar
32:00 Bireyselleşme gittikçe tehlikeli bir hal mi alıyor?
33:00 "Aslımızdan kopmak" ne anlama geliyor?
55:00 Eşlerin haklı çıkma çabasının evliliğe zararları neler?
01:03:00 Aile içinde empati nasıl olmalı?
01:10:00 İstek ve ihtiyaçlarımızı aile ortamında nasıl ifade etmeliyiz?
01:19:00 Aile hayatında temel hatalar