322. Bölüm | Soru - Cevap

Eşimin narsist olduğunu düşünüyorum, ne yapmalıyım?

15 Mart 2023 | 16:09
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Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün izleyicilerden gelen sorulara cevap verildi. Programın konuğu Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 3 yaşındaki oğlum tuvalet alışkanlığı kazanamıyor ne yapmalıyım?

09:00 2.5 yaşındaki torunum bezini bıraksın istiyoruz ama söylemiyor, ne yapmalıyız?

12:00 Parmaklarını ağzına alarak odaklanamıyorum diyen 12 yaşında oğlum var, ne yapmalıyım?

21:00 Haftada 6 gün çalışıyorum kızımla ne kadar oyun oynamam yeterli olur?

29:00 8 yaşındaki oğlum tamir aletleriyle oynuyor, nasıl yönlendirebilirim?

33:00 Boşanmış sevgilim evlenelim istiyor ama bazen uzak davranıyor, neden?

53:00 Eşimin narsist olduğunu düşünüyorum, ne yapmalıyım?

01:02:00 Oğlumun dersi 7'de başlıyor, 5'te kalkıyor. Okulu bırakmak istiyor.

01:05:30 24 yaşındaki kızım sosyalleşemiyor ve beni sorumlu tutuyor

01:13:00 14 yaşındaki kardeşim sinirlenince ne yaptığını bilmiyor

01:28 7 yaşındaki kızım okuma yazmayı çözdü ama ödev yapmak istemiyor

01:34:00 5.5 yaşında kızım var, her şeyden korkuyor, ne yapabilirim?

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