323. Bölüm | Sorunlarla Yanlış Başa Çıkmanın Yolları

Üzüntümüzü bastırmak için yemeğe yönelmemizin sebebi nedir?

17 Mart 2023 | 15:33
VİDEO DEVAM EDİYOR

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün Sorunlarla başa çıkmaya çalışırken yapılan hatalar konuşuldu. Program konukları Klinik Psikolog Rabia Yavuz ve Klinik Psikolog Huriye Çevik idi.

00:00 Kendini Bilmek

03:00 Sorunlarla yanlış başa çıkmanın yolları

06:00 Yaşadığımız sorunlarla baş etmek için hangi yolları seçeriz?

14:00 Sorunlara dair hissettiklerimiz bize nasıl bir mesaj veriyor?

23:00 Yanlış başa çıkmaları öğrendiğimiz süreç nasıl işliyor?

26:00 Yanlış baş etme yollarını aileden mi öğreniriz?

27:30 Sorunlarla baş etme yollarının mizaçla ilgisi var mı?

29:00 Sorunlar çözmek için midir kaçmak için mi?

30:00 Üzüntümüzü bastırmak için yemeğe yönelmemizin sebebi nedir?

39:00 Duyguların ilettiği mesajları nasıl yakalayabiliriz?

43:00 Kendi duygularımıza nasıl ebevenylik yapıyoruz?

54:00 Sorunlarla baş ederken yeni yolları nasıl keşfederiz?

01:10:00 Sosyal medya ile sorunlarımızdan nasıl kaçıyoruz?

01:20:00 Öz şefkati geliştirmek insanı bencil mi yapar?

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