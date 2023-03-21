325. Bölüm | Psikolojik Travmalar

Ruhsal yaralar tedavi edilebilir mi?

21 Mart 2023 | 17:34
VİDEO DEVAM EDİYOR

Ruhsal yaralar tedavi edilebilir mi? Travmalar insan zihninde nasıl yer alır? Aynı ilişki biçimlerini bilinçli olarak mı seçeriz? Kaçıncı kardeş olduğunuz kişiliğinizi nasıl etkiler? Travmalar insan zihninde nasıl yer alır?

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün "Geçmiş travmalar gün yüzüne nasıl çıkar?" konusu konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Gaye Kağan, Psikoterapist Elif Erkan konuk oldu.

00:00 Geçmiş travmalar gün yüzüne nasıl çıkar?

05:26 Yaşamda izi silinemeyen ağır olaylar: Psikolojik travmalar

08:46 Ruhsal yaralar tedavi edilebilir mi?

11:50 Travmaların dile getirilemez olmasının nedeni nedir?

14:41 Travma sonrası yaşanan fiziksel tepkiler

19:56 Travmalar insan zihninde nasıl yer alır?

23:33 Hangi olaylar travmalarımız tetikler?

35:35 Aynı ilişki biçimlerini bilinçli olarak mı seçeriz?

36:53 Çocuklukta maruz kaldığımız durumlar insan ilişkilerini nasıl etkiler?

38:46 Davranış kalıpları nasıl oluşur?

44:16 Kaçıncı kardeş olduğunuz kişiliğinizi nasıl etkiler?

45:30 Aile hayatında yaşanan travmalar

45:30 Aile hayatında yaşanan travmalar

54:00 Yaşamda izi silinemeyen ağır olaylar: Psikolojik travmalar

01:01:00 Ruhsal Yaralar Tedavi Edilebilir mi?

01:08:00 Değişim Nereden Başlar?

01:12:00 Geçmiş travmalar bugünlerimizi etkiler mi?

01:24:00 Travmaların dile getirilemez olmasının nedeni nedir?

01:30:00 Ruhsal yaralar tedavi edilebilir mi?

01:34:00 Hislerimizi nasıl dönüştürebiliriz?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Soru-Cevap | Kendini Bilmek (318. Bölüm)
Soru-Cevap | Kendini Bilmek (318. Bölüm) 09 Mart 2023 | 06:35
319. Bölüm | Gençlerin Dünyasına Ulaşabilmek
319. Bölüm | Gençlerin Dünyasına Ulaşabilmek 09 Mart 2023 | 16:18
320. Bölüm | İletişim ve Sosyalleşme Becerilerini Geliştirme
320. Bölüm | İletişim ve Sosyalleşme Becerilerini Geliştirme 13 Mart 2023 | 16:08
321. Bölüm | Aile hayatında temel hatalar
321. Bölüm | Aile hayatında temel hatalar 14 Mart 2023 | 17:05
322. Bölüm | Soru - Cevap
322. Bölüm | Soru - Cevap 15 Mart 2023 | 16:06
323. Bölüm | Sorunlarla Yanlış Başa Çıkmanın Yolları
323. Bölüm | Sorunlarla Yanlış Başa Çıkmanın Yolları 17 Mart 2023 | 15:33
Ayrılıkla baş etme | Kendini Bilmek (324. Bölüm)
Ayrılıkla baş etme | Kendini Bilmek (324. Bölüm) 20 Mart 2023 | 14:16
325. Bölüm | Psikolojik Travmalar
325. Bölüm | Psikolojik Travmalar 21 Mart 2023 | 17:34