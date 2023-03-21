325. Bölüm | Psikolojik Travmalar

Ruhsal yaralar tedavi edilebilir mi? Travmalar insan zihninde nasıl yer alır? Aynı ilişki biçimlerini bilinçli olarak mı seçeriz? Kaçıncı kardeş olduğunuz kişiliğinizi nasıl etkiler? Travmalar insan zihninde nasıl yer alır?

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün "Geçmiş travmalar gün yüzüne nasıl çıkar?" konusu konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Gaye Kağan, Psikoterapist Elif Erkan konuk oldu.

00:00 Geçmiş travmalar gün yüzüne nasıl çıkar?

05:26 Yaşamda izi silinemeyen ağır olaylar: Psikolojik travmalar

08:46 Ruhsal yaralar tedavi edilebilir mi?

11:50 Travmaların dile getirilemez olmasının nedeni nedir?

14:41 Travma sonrası yaşanan fiziksel tepkiler

19:56 Travmalar insan zihninde nasıl yer alır?

23:33 Hangi olaylar travmalarımız tetikler?

35:35 Aynı ilişki biçimlerini bilinçli olarak mı seçeriz?

36:53 Çocuklukta maruz kaldığımız durumlar insan ilişkilerini nasıl etkiler?

38:46 Davranış kalıpları nasıl oluşur?

44:16 Kaçıncı kardeş olduğunuz kişiliğinizi nasıl etkiler?

45:30 Aile hayatında yaşanan travmalar

45:30 Aile hayatında yaşanan travmalar

54:00 Yaşamda izi silinemeyen ağır olaylar: Psikolojik travmalar

01:01:00 Ruhsal Yaralar Tedavi Edilebilir mi?

01:08:00 Değişim Nereden Başlar?

01:12:00 Geçmiş travmalar bugünlerimizi etkiler mi?

01:24:00 Travmaların dile getirilemez olmasının nedeni nedir?

01:30:00 Ruhsal yaralar tedavi edilebilir mi?

01:34:00 Hislerimizi nasıl dönüştürebiliriz?