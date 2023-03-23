326. Bölüm | Ramazan'da Yardımlaşma ve Paylaşma

Yardımlaşmayı engelleyen negatif duygularla nasıl savaşabiliriz?

23 Mart 2023 | 15:45
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İnsanın paylaşma ihtiyacı neye dayanır? Paylaşmak insanı neden mutlu eder? Ramazanda paylaştığımız manevi değerler nelerdir? Yardımlaşmayı engelleyen negatif duygularla nasıl savaşabiliriz? Paylaşma çocuklara nasıl öğretilebilir?

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün "Psikolojik Travmalar ve Açtığı Yaraların Etkisi " konuşuldu.

Kendini Bilmek'e bugün Aile Danışmanı - Vaiz Esra Yeniyol ve Klinik Psikolog Metin Aydın konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

03:00 Ramazan'da yardımlaşma ve paylaşma

10:00 Paylaşmak insanı neden mutlu eder?

16:00 Ramazanda paylaştığımız manevi değerler nelerdir?

25:00 Bir sofrayı paylaşmak ruh sağlığı açısından neden önemli?

34:00 Aile bağlarında paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemi

38:30 İftar sofralarında tefekkürün önemi

48:00 Yardımlaşmayı engelleyen negatif duygularla nasıl savaşabiliriz?

52:00 Yardımlaşmak paylaşılmalı mı?

01:04:00 Malın bereketlenmesi ne demektir?

01:06:30 Paylaşma çocuklara nasıl öğretilebilir?

01:14:00 Paylaşmanın sınırları var mı?

01:22:00 Cömertlik ve müsriflik arasında orta yolu bulmak

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